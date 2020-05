Dinamarca: Hinchas pueden alentar a su equipo a través de videollamada

El fútbol es un deporte que no conoce de imposible. Dinamarca anunció que superó la pandemia del coronavirus y a finales de mayo regresará el fútbol. Las autoridades dejaron en claro que está prohibido el acceso de los hinchas a los estadios. Sin embargo, eso no es impedimento para no alentar a sus equipos.

Aarhus GF encontró una peculiar manera de abrir sus instalaciones a sus fanáticos para que puedan alentar a su equipo durante el partido. Una novedosa medida que fue respaldada por sus fieles y en cuestión de horas se convirtió en tendencia en las redes sociales.

El equipo de la costa oriental danesa informó que sus fanáticos podrán alentar a través de una videollamada vía zoom. Según señaló el portavoz de Aarhus GF más de cuatro mil personas reservaron sus entradas para apoyar a su equipo de manera virtual.

"Queremos implicar a los aficionados y darles la experiencia de una comunidad", informaron. Se plantea implementar cinco o seis monitores por tribuna para que los fanáticos puedan expresar su apoyo a su equipo durante el encuentro.

El 28 de mayo Aarhus GF enfrentará a Randers FC, este encuentro marca el regreso del campeonato de Dinamarca tras la paralización por la pandemia del coronavirus. Más de cuatro mil personas estarán en la tribuna gracias a la tecnología.