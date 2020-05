Alejandro Duarte, sobre su futuro: "En Juárez están contentos con mi rendimiento"

La cancelación y la desaparición del Ascenso MX dejó en el aire el futuro de los peruanos Rodrigo Cuba y Alejandro Duarte, que aspiraban a lograr el ascenso a la Liga MX. Ahora bien, mientras el lateral debe arreglar su situación contractual con el Zacatepec, el arquero tiene mejor suerte pero no menor incertidumbre: debe volver al Juárez, dueño de su carta pase.

El arquero de 26 años deberá volver a Juárez en el próximo semestre, pero ni su gran rendimiento en el Zacatepec le asegura un lugar en el equipo de la Liga MX.

"Pertenezco a Juárez y estaba a préstamo hasta fin del torneo. Tengo entendido que en Juárez están contentos con mi rendimiento y vamos a ver lo que sucederá ahora, si quieren que me quede a pelear el puesto o ver un préstamo, tendré que conversar con ellos y ver la mejor opción", explicó Duarte en 'La Sobremesa' de Radio Ovación.

"En Juárez conversaron conmigo y me comentaron que me estaban siguiendo. Pero ahora tendrán que poner en una balanza si gastan un cupo de extranjero en el arco. Les podría aportar mucho, pero son decisiones que no están en mis manos", abundó el exarquero de la San Martín.

Juárez se encuentra octavo del Clausura 2020, en zona de clasificación directa a la Liguilla, y su actual arquero es Iván Vázquez, histórico de la institución. En caso el club mexicano decida la vuelta de Alejandro Duarte, al peruano le toca una enorme competencia con el meta de 37 años.

El curioso apodo que le disgusta

Alejandro Duarte, el 'Superman' de Zacatepec, explicó que nunca le agradó el mote que le inventaron en su exclub. "Sé que el apodo es con cariño, pero lo odio porque no hay peor apodo que ese. Es sobredimensionado, no me gusta para nada y le pedí al Zacatepec que no me digan así", sentenció.