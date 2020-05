Claudio Pizarro sobre los ‘cuatro fantásticos’: “Era el más exitoso” [VIDEO]

Claudio Pizarro volvió a hablar sobre su exitosa carrera deportiva que ha hecho en Europa contando anécdotas acerca de los clubes por donde ha pasado. Además, el exdelantero de la Selección Peruana no evitó hablar de un tema que en su momento fue noticia mundial.

Resulta que en una transmisión en vivo con el estadístico Mister Chip, el ‘Bombardero de los Andes’ fue preguntado sobre la “era” de los ‘Cuatro Fantásticos’, que estaba conformado por Pizarro, Farfán, Guerrero y Vargas.

El español le pidió que explique por qué fue el más criticado si sus otros compañeros también destacaban en sus clubes. “Por qué tal vez yo fui el más exitoso de alguna manera, al que le iba mejor en esa época, el que anotaba muchos goles. De alguna manera polarizaba al Perú con una declaración. La gente leí todo ese tipo de cosas y de alguna manera yo era el punto del foco”, dijo Claudio Pizarro.

Luego, el actual jugador del Werder Bremen agregó lo siguiente: “Ta bien me estaba yendo en Europa que pensaron que iba a ser el salvador o que los iba a llevar al Mundial. No solo yo, también los jugadores que estaban allí. En esa época porque había un buen equipo “.

El tema no quedó allí y Claudio Pizarro siguió dando más detalles. “Producto de eso es que empieza todo este tema de la polarización. Me siento muy parte de esta clasificación al Mundial porque este es un trabajo de hace mucho tiempo. Yo llego a la selección ya después de haber estado un tiempo en Alemania y había generaciones de las cuales yo no podía cambiar, era muy complicado”, declaró el exfutbolista de Alianza Lima.

Por último, Pizarro dijo que desde que llegó a la Selección Peruana, siempre trató de mirar hacia adelante y tratar de hacer crecer al grupo. “Yo me dije que, con ejemplo, voy a demostrar cómo se trabaja y conseguir las cosas que uno quiere. De alguna manera me reconforta que hay jugadores que han estado conmigo que me han agradecido y respaldado”, finalizó.

Como se recuerda, la última vez que Claudio Pizarro jugó con la Selección Peruana fue en la derrota por la mínima ante Uruguay en Montevideo. En aquel encuentro, el delantero no pudo terminar el partido a causa de una molestia.