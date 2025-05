Óscar del Portal no se guarda y arremete contra Alianza Lima por polémicas: "No es.."

Alianza Lima se encuentra envuelto en un lío tremendo luego de disputar el encuentro ante Cienciano por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. Al verse afectado por diversas polémicas deportivas, Paolo Guerrero, Franco Navarro y Néstor Gorosito fueron al frente a atacar a Bruno Pérez, arbitro del enfrentamiento.

Tras ello, quien no se guardó y fue con todo fue Óscar del Portal en su programa Fútbol en América. El comunicador habló sobre lo sucedido en Matute y tuvo una opinión propia sobre el polémico penal no cobrado a Guerrero. Para el periodista, el detalle no estaría en la sujeción o agarre de Jimmy Valoyes al delantero, sino en los tiempos que se dieron los hechos.

Para Del Portal la controversia se puede ver en que el abrazo del defensa al 9 se dio mucho antes de que Cienciano cobre el tiro de esquina. "Para mí la polémica no es la sujeción (a Guerrero), es si la pelota está en juego o no", dijo en el programa emitido el día de ayer domingo 04 de mayo de 2025.

El supuesto penal no cobrado a Paolo Guerrero

En los descuentos del partido, específicamente a los 47 minutos, el equipo blanquiazul cobró un tiro de esquina por el sector izquierdo. Pablo Ceppelini fue el encargado de ejecutar el balón detenido, enviándolo hacia el corazón del área. El arquero Ignacio Barrios salió a interceptar y logró despejar el peligro con un manotazo oportuno. En ese momento, las parejas se habían formado, una de ellas conformada por Paolo Guerrero y Jimmy Valoyes. El defensor de Cienciano sujetó a Guerrero con ambas manos, impidiéndole girar y provocando que cayera dentro del área grande. El delantero íntimo se dejó caer al suelo, extendiendo los brazos y mirando al árbitro Bruno Pérez en busca de una decisión. Sin embargo, el árbitro no señaló falta alguna.

El agarrón de Valoyes a Guerrero

Alianza Lima vs Cienciano: Resultado

Alianza Lima tenía la oportunidad de sumar 3 puntos en el Torneo Apertura que lo ayude a alcanzar los primeros puestos junto a Universitario y Deportivo Garcilaso, lastimosamente no pudo, pues Cienciano de Christian Cueva demostró capacidad para jugarle de tú a tú y le ganó por 1 a 0 en la fecha 11 del primer torneo de la Liga 1.