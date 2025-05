¿Se puede anular el partido Alianza Lima vs. Cienciano por el error arbitral del VAR?

En un partido sumamente polémico, Alianza Lima perdió 1-0 en Matute ante Cienciano y complicó mucho sus chances de salir campeón del Torneo Apertura en la Liga 1. Bajo esa premisa, la CONAR confirmó que hubo un grosero error arbitral por parte de Bruno Pérez y todos los encargados del VAR, y ahora surgió la interrogante de si el compromiso puede invalidarse y repetirse. Aquí te contamos todo.

Como sabemos, recientemente se filtró un video en el que la entidad a cargo del arbitraje en nuestro país acepta el fallo que tuvieron los jueces del encuentro realizado en La Victoria. Sin embargo, pese a ello, es poco probable que vuelva a jugarse el cotejo entre blanquiazules y cusqueños debido al reglamento oficial de la IFAB.

Según indica el estatuto de la International Football Association Board, asociación a cargo del reglamento del fútbol a nivel mundial, no se invalidará un partido por los siguientes motivos: errores en el funcionamiento del VAR, decisiones erróneas en las que haya partidipado el VAR, decisiones de no revisar un incidente, revisiones de situaciones o decisiones no revisables.

La CONAR confirmó el error del VAR.

De esta forma, es muy complicado que el cotejo entre Alianza Lima y Cienciano por la Liga 1 vuelva a jugarse, claro, siempre que los blanquiazules decidan hacer el reclamo formal. No obstante, tampoco es imposible que se repita y todo dependería de las autoridades. Vale precisar que de momento los íntimos no han realizado ninguna solicitud al respecto.

Por otra parte, ahora el elenco de Néstor Gorosito debe centrarse en el partido que tendrá este martes 6 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva, ya que enfrentará a Sao Paulo por la fecha número 4 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2025 y será clave un triunfo para aspirar a los Octavos de Final.

Néstor Gorosito habló sobre el arbitraje

El entrenador de Alianza Lima indicó lo siguiente tras el partido: "Lo del árbitro trastoca todo. Esto viene desde el inicio del torneo. Nosotros como cuerpo técnico trabajamos, preparamos el partido, pero hasta ahí llegamos. Lo demás ya escapa a nuestras manos… En cada córner agarraban a Guerrero. Y les dan un penal a ellos por una jugada que ni se ve. La roja a Paolo fue injusta".