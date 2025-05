Bruno Pérez reveló severo informe del partido Alianza vs Cienciano: "Navarro intentó agredirme"

El periodista Martín Cojal reveló el informe que emitió Bruno Pérez luego del partido entre Alianza Lima vs Cienciano por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. En este, se puede se leer una fuerte declaración por parte del arbitro en contra del cuadro blanquiazul tras las agresiones sufridas dentro y fuera de la cancha.

Bruno Pérez revela agresiones fuera del campo en el Alianza Lima vs Cienciano

Según se lee, Pérez habría sufrido ataques dentro de los 90 minutos como todos los espectadores pudieron observar, pero lo que pocos saben es que también pasó por lo mismo en los camerinos recibiendo todo tipo de insultos. "Ya dentro del túnel que da a los camerinos, una persona de la comitiva del Club Alianza Lima que no lo pudimos identificar, lanzó una botella hacia mi persona impactándome a la altura del hombro y continuando con los insultos hacia la terna arbitral por parte de todo el plantel de Alianza Lima", explica.

Además, Bruno se refirió a las diferentes palabras soeces que le llegaron directamente de todo el equipo de Néstor Gorosito. Entre las insultos que pudo oír declara que fueron "ladrón, muertos de hambre, mentada de madre y amenazas".

Parte del informe de Bruno Pérez. Foto: Martín Cojal

Franco Navarro y su dura reacción contra Bruno Pérez

Tras acabar el encuentro entre Alianza y Cienciano, Franco Navarro no se guardó y arremetió contra el primer arbitro atacándolo drásticamente, pues sintió que no hubo igualdad en sus decisiones. Es por eso que fue detenido por el seguridad del momento para que el ataque no llegue a mayores. Además, Bruno Pérez recibió todo tipo de insultos por parte del gerente deportivo, Néstor Gorosito y Paolo Guerrero.

Franco Navarro encaró al árbitro Bruno Pérez tras derrota de Alianza. Video: L1MAX