Guillermo Viscarra tajante sobre expulsión de Renzo Garcés por Libertadores: "No nos puede..."

Alianza Lima puso en suspenso sus chances de clasificar a octavos de final de Copa Libertadores 2025 con sus hinchas en Matute, donde cayó 2-0 ante Sao Paulo por la cuarta fecha del certamen, en un duelo donde los blanquiazules volvieron a tener un expulsado, más precisamente Renzo Garcés. Sobre ello se refirió Guillermo Viscarra, quien fue tajante con su opinión.

Tras el pitido final en el 'Coloso de La Victoria', el arquero boliviano dio la cara ante la prensa, quienes le consultaron sobre la tarjeta roja sacada al zaguero central, confesando que aún no ha visto la repetición de la jugada y que le todavía le genera algo de dudas la determinación del árbitro Andrés Matonte.

"La de hoy no la vi todavía, me quedan mis dudas por el hecho que no fue agresiva. No sé si era el último hombre, si Erick (Noriega) ya estaba cerrando, iba por la banda, no era que iba directo contra mí. No la he visto, la verdad", declaró a los medios de comunicación en zona mixta de Matute.

En esa misma línea, el golero de 32 años no tuvo reparos al decir que las expulsiones recurrentes son cosas que perjudican al equipo y que esta situación deben de trabajarla para que no vuelvan a ocurrir en el futuro, aunque justificó a su compañero diciendo que fue una acción que tuvo que usar como último recurso para evitar recibir otro tanto del 'Tricolor Paulista'.

"Sin duda nos cuesta, es algo que tenemos que mejorar. No nos puede pasar esto de tener un expulsado en todos los partidos, pero creo que porque nosotros estábamos saliendo a proponer, estábamos quedando parados de esa forma y a Renzo (Garcés) no le quedó otra que cortar la jugada ahí", agregó.

¿Cómo fue la expulsión de Renzo Garcés?

Transcurría el minuto 69 del encuentro entre Alianza Lima vs. Sao Paulo, cuando Erick Noriega pierde un balón en mitad de cancha y Lucas Moura empieza a correr en diagonal desde la banda izquierda con dirección al área. En ese momento, Renzo Garcés tomó de la camiseta al atacante brasileño y lo empujó. El juez uruguayo no dudó ni un instante y le sacó la tarjeta roja al considerar que fue el último hombre el quien realizó la infracción.

Alianza Lima es el equipo con más expulsados en la Copa Libertadores 2025

Es preciso señalar que en cuatro partidos disputados en el grupo D de la Copa Libertadores 2025, los dirigidos por Néstor Gorosito han perdido a tres futbolistas por tarjetas rojas. Además de Renzo Garcés esta noche, Guillermo Enrique contra Libertad y Carlos Zambrano frente a Talleres fueron los otros dos sancionados, siendo de esta forma el club con más expulsiones en la presente edición de la competición continental.