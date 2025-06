¿André Carrillo jugará en el Perú vs Colombia? Ibáñez rompió su silencio y aclaró su situación

A poco del enfrentamiento clave de la selección peruana ante Colombia, Óscar Ibáñez brindó declaraciones con sus expectativas sobre el duelo en el que tendrá varias 'bajas' importantes entre ellas André Carrillo, de quien habló el DT y aclaró cuál es el panorama de cara a esta jornada doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

En conferencia de prensa, el técnico de la 'Blanquirroja' reveló que la intención del cuerpo médico es intentar que la 'Culebra' llegue al enfrentamiento ante Ecuador en la próxima fecha, pues su presencia frente a los 'cafeteros' está descartada debido a que tiene una dolencia en el muslo izquierdo.

"Está haciendo todos los esfuerzos con el área médica para recuperarse para el segundo partido. Tenemos a Edison (Flores), a Sergio (Peña) y a Piero Quispe y en la eventualidad de jugar con dos '9', a Luis Ramos. André vino con toda la disponibilidad, es un jugador importante dentro del grupo, quiso estar, está haciendo todos los esfuerzos. No vamos a cometer ninguna locura, primero está su salud pero va bien, ha evolucionado muy bien estos días", expresó.

Asimismo, Óscar Ibáñez señaló que tiene otros elementos para considerar en la posición de André Carrillo, por lo cual se encuentra con la tranquilidad de que pondrán asumir el encuentro ante Colombia en Barranquilla. Además, explicó que su lista de convocados se redujo a 25 debido a las lesiones que se presentaron en los futbolistas.

"En la lista anterior había 28 porque dos estaban suspendidos para el primer partido y sabíamos que podía pasar este tipo de situación y por eso lo comenté desde un inicio que íbamos a recurrir a los jugadores de medio local que están en muy buen nivel, jóvenes también que son parte de la renovación, es la ventaja de ver la liga todos los fines de semana, de ir a los estadios. No trastoca nada, no me gustaría perder jugadores por lesión pero son situaciones que se presentan", enfatizó el DT.