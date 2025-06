¡Confirmado! Perú perderá a una de sus figuras para el duelo ante Colombia por Eliminatorias

La selección peruana continúa sus preparativos para enfrentar a su similar de Colombia por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, un duelo donde solo valen los tres puntos para poder seguir soñando con clasificar a la Copa del Mundo. Sin embargo, el camino se pone cuesta arriba, al confirmarse que una figura clave de la 'Bicolor' será baja para este duelo.

Perú perderá una figura para el duelo ante Colombia

Lastimosamente, para los intereses de todos los peruanos, Óscar Ibáñez tendrá una notable ausencia en su esquema para el duelo decisivo ante los 'cafeteros', pues se confirmó que André Carrillo no podrá jugar este duelo debido a que padece de un desgarro en el muslo izquierdo, según informó Diego Penny.

"André Carrillo se sometió a una resonancia y el diagnóstico confirmó un pequeño desgarro en el muslo posterior izquierdo. Esta lesión le impidió jugar con Corinthians", mencionó el exportero nacional en el último programa de Al Ángulo.

Esto representa un duro golpe para los intereses de la 'Bicolor', pues no es un secreto que Carrillo es en la actualidad uno de los principales armas en ataque de Óscar Ibáñez. No obstante, no todas son malas noticias, pues Penny también aseguró que podría estar disponible para el partido ante Ecuador.

"Luego de los estudios, se decidió que se quede en Lima, donde realizará trotes para evaluar su evolución. Lo más probable es que no esté disponible para el partido contra Colombia, pero sí podría llegar al encuentro frente a Ecuador", añadió.

¿Qué resultados necesita Perú en esta fecha doble de Eliminatorias?

La situación de la selección peruana en las eliminatorias es complicada, ya que se encuentra en la penúltima posición de la tabla con solo 10 puntos. Esto dificulta sus posibilidades de clasificar, ya que está a 5 puntos de la zona de repechaje, que actualmente está ocupado por la 'Vinotinto' con 15 puntos. Por ello, es necesario que la 'Bicolor' obtenga dos triunfos en esta fecha doble.

Además, para poder mantener vivas las esperanzas de clasificación, sus rivales directos como Chile, Bolivia, Venezuela e incluso Colombia, no sumen puntos este mes. De esta manera, se evitaría que el camino hacia Norteamérica 2026 se cierre por completo.

¿Cuándo juegan Perú vs Colombia por las Eliminatorias?

El crucial enfrentamiento entre Perú vs Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 está programado a disputarse este viernes 6 de junio a las 3:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla.