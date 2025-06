Ibáñez fue directo y dejó firme mensaje tras no convocar de emergencia a Cueva: "Estamos..."

La selección peruana afina detalles para enfrentar a Colombia por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. No obstante, para este duelo, la 'Bicolor' tiene grandes ausencias por lesión y sorprendió que pese a ello, no se consideró el llamado de Christian Cueva. Ahora, Óscar Ibáñez reveló la razón por la que no convocó al futbolista.

Previo a la práctica de hoy, el estratega brindó una conferencia de prensa donde fue consultado por el llamado de Maxloren Castro tras la lesión de Kenji Cabrera y por si en algún momento fue considerado Christian Cueva entre las posibilidades.

Sobre ello, el DT de Perú fue claro en asegurar que esta convocatoria se debió netamente a que corresponden a dos jugadores del mismo puesto y que estuvo en el anterior proceso, dejando entrever que esa fue la razón por la que no fue llamado el jugador de Cienciano.

"Estamos siendo consecuentes con lo que dijimos al principio de esta fecha doble, necesitamos 25 jugadores, porque, ante una eventualidad como ocurrió, tenemos jugadores del medio local que lo vienen haciendo muy bien. En el caso de Trauco se recurrió a Matías Lazo, con Kenji (Cabrera) se recurrió a Maxloren (Castro), un jugador que estuvo en el proceso anterior. Estamos supliendo a Kenji por un jugador del mismo puesto, en el caso de André Carrillo tenemos a Edison Flores, Sergio Peña y Piero Quispe", expresó.

Video: Radio Ovación

Bajas de la selección peruana

La 'Bicolor' tendrá notables ausencias para el decisivo duelo ante Colombia, pues en la última semana ha habido una gran cantidad de lesionados que en algunos casos ha llevado a tener que recurrir a jugadores de emergencia.

Miguel Trauco

Gianluca Lapadula

Kenji Cabrera

Mientras que, en el caso de André Carrillo será evaluado hasta el final con las esperanzas que pueda disputar el enfrentamiento ante Ecuador por la fecha 16 de las clasificatorias rumbo a Norteamérica 2026.