Este es el fuerte motivo por el que Donald Trump anunció la prohibición de viajes a EE. UU. a estos 12 países

Donald Trump ha anunciado la prohibición de viajes a Estados Unidos para ciudadanos de 12 países, una medida que responde a las crecientes preocupaciones de seguridad tras el ataque terrorista ocurrido en Colorado durante una manifestación proisraelí. El presidente subraya que esta decisión busca prevenir amenazas relacionadas con fraudes, graves delitos, ideologías extremistas, etc.

La prohibición, que Trump considera esencial para proteger la seguridad nacional, forma parte de un plan más amplio para evitar que Estados Unidos sufra la misma situación que Europa en términos de atentados terroristas. Según sus palabras, en su regreso al cargo, ordenó una evaluación exhaustiva de las regiones de alto riesgo y recomendó implementar restricciones para mitigar posibles riesgos.

¿Cuál fue el motivo de prohibición de viaje a estos 12 países?

Esta prohibición a la entrada de ciudadanos de este conjunto de países se debe al ataque terrorista ocurrido en Colorado, durante una manifestación proisraelí, y busca poner el foco en extranjeros que cuentan con visados caducados, antecedentes penales, visados ilegales, ideologías terroristas, entre otros. En ese sentido, Trump no quiere poner en riesgo la seguridad nacional de la población estadounidense y era una de las medidas que estaba siendo evaluada, pero se fortaleció a raíz del atentado.

"No permitiremos que a Estados Unidos le ocurra lo mismo que a Europa. Por eso, en mi primer día de vuelta al cargo, ordené al secretario de Estado que realizara un análisis de seguridad de las regiones de alto riesgo y formularía recomendaciones donde se debería imponerse restricciones", fue parte del mensaje dicho por Trump desde la Casa Blanca a la ciudadanía.

En tanto, la secrearia de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló que no se permitiría que extranjeros lleguen a Estados Unidos y que socaven la debilidad del país. "En Estados Unidos no hay lugar para los simpatizantes del terrorismo del resto del mundo. Cualquiera que crea que puede venir a Estados Unidos y promover la violencia antisemita y el terrorismo, deben pensarlo dos veces", se precisa lo señalado por ella en el sitio web oficial de USCIS. Asimismo, manifestó que estas personas no son bienvenidas en EE. UU. y que les caería todo el peso de la ley.

¿Cuáles son estos países?

Trump emitió una proclamación que prohíbe la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 12 países, entre los que se incluyen Afganistán, Myanmar, Chad, Guinea Ecuatorial, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, entre otros. Por otro lado, otros de los países que se encuentran con restricciones parciales de viaje son: Venezuela, Cuba, Burundi, Laos, etc.