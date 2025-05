Marchesín no olvida a Alianza y rompe el silencio por no atajar en los penales: "Es una.."

Agustín Marchesín rompió el silencio y habló sobre el polémico cambio con Brey, minutos antes de la tanda de penales que trajo como comienza que Alianza Lima clasifique a la siguiente fase de la Copa Libertadores y la peor vergüenza en torneos internacional, según hinchas. El ahora arquero titular habló con una radio local, reveló detalles inéditos y culpó a Gago.

En conversación con Radio Continental, Marchesín no se negó hablar sobre Alianza y su fatídica noche en el Estadio La Bombonera. Además, aclaró que él no fue el real culpable de la sustitución que cambió todo el panorama para los xeneizes. “Yo tengo muy claro lo que pasó. Y no puedo salir a hablar y desmentir, porque es perder el tiempo y por ahí herir susceptibilidades en cosas que no son ciertas. El arquero siempre sueña con llegar a una instancia como esa, ya saben de lo que estoy hablando”, dijo en primera instancia.

Para luego mencionar que le parece absurdo lo que muchos hinchas de Boca comentan sobre su supuesta decisión, además de culparlo por la eliminación de Libertadores que todo el mundo vio. “Es una tontería que no quería estar en la definición. Yo jugué en Perú, vomité toda la mañana, estuve con vómitos, en la entrada en calor vomité. Y si uno no quiere estar se borra ahí, no en los penales que es lo que todo arquero quiere, que es la gloria máxima”, declaró el guardameta.

Por último, dio su versión de los hechos y responsabilizó a Fernando Gago de ser la persona que toma la dura decisión de sacarlo justo cuando el partido iba a pasar a la tanda definitoria. “Si hay penales también decidirá el DT qué es lo mejor para el equipo, como Fernando (Gago) lo hizo. Es un DT extraordinario, una persona que siempre admiré. Y él decidió y uno lo tiene que respetar. Leandro es muy bueno en ese sentido y venía de atajar cuatro penales contra Gimnasia. El técnico decidió que lo mejor para el equipo era eso y uno lo respeta porque uno tambien quiere lo mejor y hacer lo que sea para lograr la clasificación”, culminó Agustín Marchesín.

En el partido de vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025, Alianza Lima eliminó a Boca Juniors en La Bombonera tras una histórica tanda de penales. El encuentro terminó 2-1 a favor de Boca, pero el global se empató y Alianza ganó 5-4 desde los doce pasos. Hernán Barcos y Paolo Guerrero fueron figuras clave, mientras que el arquero Viscarra atajó el penal decisivo. Esta fue la primera vez en 59 años que un equipo peruano eliminó a Boca. La victoria marcó un hito en la historia del club limeño y del fútbol peruano.