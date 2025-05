Ex jugador de la U cuestionó a la CONAR por exponer a los árbitros del Alianza vs. Cienciano

Alianza Lima y Cienciano vivieron una noche de polémicas arbitrales tras su partido por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. Ante ello, CONAR lanzó un video aceptando el error de la terna de referis. Quien no se quedó callado fue Alemanno, ex jugador de Universitario, y dejó un polémico mensaje a través de su redes.

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) admitió a través un video que el arbitraje del VAR se equivocó al no hacer una análisis detallado de los jugadores involucrados (Paolo Guerrero y Jimmy Valoyes) y por error no hicieron el llamado a Bruno Pérez para la revisión del campo.

"Al minuto 45+2, al ejecutarse un saque de esquina a favor del equipo azul y blanco, un defensor del equipo rojo sujeta a un atacanta limitándole su movimiento para ir a disputar el balón. El árbitro, que no hizo la gestión de prevención, y que adopta una mala ubicación mirando solo el balón, no se percata de la acción y deja que el juego continúe. El VAR, en su chequeo protocolar, no utilizó los ángulos, velocidades ni las consideraciones adecuadas. Y no hace un análisis detallado de ambos jugadores involucrados, por lo que, erróneamente, decide no llamar a una revisión de campo", se explica en el video que subió la Conar.

German Alemanno cuestionó a la CONAR por exponer a los árbitros del Alianza vs. Cienciano

Ante esto, Germán Alemanno, ex jugador de Universitario, dejó un fuerte mensaje a través de X (antes Twitter) contra la entidad al “exponer de esa forma a los árbitros que ellos mismo capacitan”. "Qué vergüenza exponer de esa manera a la gente que ellos mismos forman y capacitan, más allá de que se pueda haber equivocado o no en el penal sacar estos videos para limpiar su imagen y exponer a un compañero es imperdonable, una pena, el arbitraje está mal hace rato", se puede leer.