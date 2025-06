Rebagliati dio rotundo calificativo al rendimiento de Sporting Cristal: "No están a la altura"

Sporting Cristal no logró mostrar su mejor desempeño y terminó sucumbiendo por 3-1 ante Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1. El cuadro bajopontino no pudo aguantar su ventaja en el marcador y sufrió una nueva derrota que los alejó de la pelea por el título. Tras el encuentro, Diego Rebagliati no se guardó nada y dejó una rotunda crítica contra los dirigidos por Paulo Autuori.

Diego Rebagliati criticó el rendimiento de Sporting Cristal

El comentarista deportivo apareció en la última edición del programa Después de Todo y opinó sobre lo que fue el rendimiento de los 'Cerveceros' en el duelo disputado en Andahuaylas. Al respecto, el exfutbolista no dudó en señalar los problemas que padece Sporting Cristal y apuntó contra la zona defensiva que fue conformada por Nicolás Pasquini, Rafael Lutiger, Alejandro Pósito y Jhilmar Lora.

"El problema de Cristal claramente no es el gol a favor, es el gol en contra. No solamente es la sensación de que los defensas no están a la altura, sino que, para los delanteros debe ser muy frustrante, porque debes hacer 3 o 4 goles por partido para asegurarlo, porque hay una facilidad del rival para anotarte que es llamativa y eso que tu arquero es bueno", enfatizó.

De igual manera, el exfutbolista dejó entrever la necesidad de mejorar en todo el campo, pues aseguró que los delanteros no apoyan en la marca y es necesario tener mayor calidad en el campo.

"Los problemas defensivos empiezan desde el '9' hasta la defensa, no se solucionan simplemente mejorando la zona defensiva, pero si ayuda tener mayor calidad. En general lo que termina frustrando como delantero es que a Cristal nunca lo agarras bien parado", añadió.

Sporting Cristal se complicó en la pelea por el título del Torneo Apertura

Con la derrota que sufrieron ante Los Chankas, el elenco comandado por Paulo Autuori quedó prácticamente fuera de pelea por el título del Torneo Apertura, pues actualmente tienen 25 puntos en la tabla a falta de 3 partidos aún por jugar.

De esta forma, una sola victoria de Universitario, líder con 32 unidades, los dejaría oficialmente sin chances de lograr el primer campeonato del año. Además, los bajopontinos actualmente están en la octava posición, por lo que, de no ganar en su próximo duelo, podrían quedar incluso fuera de puestos de torneo internacional.