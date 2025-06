Sporting Cristal y el único resultado que lo deja sin ser campeón del Torneo Apertura

Uno de los elencos que se aferraba a la ilusión de ser campeón del Torneo Apertura era Sporting Cristal. Los dirigidos por Paulo Autuori necesitaban del pleno de victorias en las cuatro jornadas restantes, pero tropezaron en Andahuaylas ante Los Chankas. Ante esta panorama, un solo marcador los catapultaría del trono de Liga 1.

Universitario dejaría a Sporting Cristal sin Apertura

Uno de los clubes que pondría contra las cuerdas a Sporting Cristal es Universitario. El cuadro crema es el actual líder del Torneo Apertura y tiene altas chances de ser campeón del primer certamen de la Liga 1. Es por ello, que a mitad de semana en su duelo ante Atlético Grau podría desechar las posibilidades de los celestes.

Y es que con un solo triunfo de Universitario, las posibilidades matemáticas para Cristal de ser campeón del Torneo Apertura quedan nulas. Dado que solo hay nueve puntos en disputa, sería imposible batir a los de Jorge Fossati en esta recta final del campeonato. Queda claro que es un golpe duro para los 'rimenses' que sigan cosechando más resultados negativos que aceptables en la Liga 1 2025.

Sporting Cristal cayó 3-1 ante Los Chankas por el Apertura 2025.

Paulo Autuori no dio conferencia de prensa

Tras la caída ante Los Chankas, Sporting Cristal sorprendió al no dar conferencia de prensa ante los periodistas que aguardaban en la sala respectiva. El mismo Paulo Autuori se hizo presente fugazmente para indicar que no dará ninguna palabra con respecto al rendimiento del plantel.

"No hay conferencia… Del equipo no voy a hablar. Ahora no es momento de palabras", fueron algunas de las declaraciones que dejó el estratega brasileño para sorpresa de los comunicadores que aguardaban hacerles preguntas sobre el rendimiento del equipo en Andahuaylas.