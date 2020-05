Coronavirus: Escocia da por concluida la temporada y anuncia al Celtic campeón

Debido a la paralización del fútbol en el mundo por el coronavirus, algunas ligas de Europa han tomado la decisión de dar por finalizada su temporada. Tal es el caso de la Scottish Professional Football League (SPFL), que acaba de coronar al Celtic como campeón 2019-2020.

Tras una reunión en donde participaron los organizadores del torneo y los doce clubes de la Primera División, se llegó al acuerdo de no continuar con el desarrollo de la liga al no tener una fecha exacta para su regreso.

“A todos nos hubiera gustado ver la liga terminada en los campos, en frente de los espectadores. Esta no es la forma en la que nadie involucrado en el fútbol escocés hubiese querido terminar, pero dadas las circunstancias a las que nos enfrentamos, la directiva ha acordado que es el único modo práctico”, reveló Murdoch MacLennan, presidente de la SPFL.

De esta manera, se contabilizaron todos los puntos obtenidos hasta el 13 de marzo en donde el Celtic sumó 80 unidades ubicándose primero al sacarle una diferencia notable a su más cercano perseguidor: el Rangers.

Celtic sumó su noveno título de forma consecutiva y continúa su amplio dominio. La otra cara de la moneda fue para el Hearts, equipo que perdió la categoría y tendrá que jugar la próxima temporada en la Segunda División de Escocia.

🏆9️⃣ THIS is how the league was won... #9INAROW Champions for a reason! 👊



Our Way, Our Nine, Our Time. 🍀⚪#StayHomeStaySafe pic.twitter.com/Du0wWNJJ5w