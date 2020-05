Raheem Sterling: "Jugaba Call of Duty por seis o siete horas durante las primeras semanas de cuarentena"

En la mayoría de países del mundo se adoptó una cuarentena para detener el avance del coronavirus, obligando a que las ligas de fútbol hagan una pausa a sus apretados calendarios, lo cual le dio a los futbolistas un gran tiempo libre que debía ser ocupado por cualquier otra actividad mientras permanezcan en sus hogares.

Ni los jugadores de las grandes ligas como Raheem Sterling, extremo inglés que juega en el poderoso Manchester City, se salvó de ostentar un tiempo libre que antes no había tenido, por lo que se refugió en los videojuegos, tal como él lo expresó.

Durante una conversación que tuvo con la futbolista estadounidense Megan Rapinoe, Sterling confesó que jugaba mucho tiempo el popular juego 'Call of Duty', llegando al extremo de analizar la situación y ponerse un 'alto' él mismo pues la circunstancia ya le preocupaba mucho.

"No podía estar en una habitación oscura jugando al Call of Duty por seis o siete horas, así que me puse un horario. Me sentí perdido por las primeras semanas de cuarentena pero ahora no puedo esperar para salir ahí afuera y jugar", comentó el jugador proveniente de Inglaterra.

Como se recuerda, la Premier League se detuvo en la jornada número 29, faltando nueve fechas por jugarse, las cuales podrían reanudarse desde el próximo mes.

El Manchester City, pese a tener chances muy alejadas, aún puede pelear por el título liguero pues tiene 57 puntos mientras que el puntero, Liverpool, tiene 82 unidades.