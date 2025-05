Portal internacional dio la sorpresa sobre el futuro de Joao Grimaldo en club grande del Perú

Joao Grimaldo dejó Sporting Cristal para emigrar a Europa y ganarse un puesto como titular. Sin embargo, con el pasar de los partidos, el extremo nacional dejó de tener minutos en Partizán de Belgrado por lo que tuvieron que cederlo a préstamo a Riga FC de Letonia donde ahora hasta viene jugando en la reserva ante la falta de oportunidades.

Joao Grimaldo dejaría Riga FC para jugar en un grande del fútbol peruano

En medio de este preocupante escenario, el prestigioso portal internacional Transfermarkt, sorprendió al indicar que el atacante de 22 años podría pegar la vuelta a un grande del fútbol peruano. Se trata de Sporting Cristal.

Según Transfermarkt, actualmente el 'Látigo' tendría un 50% de posibilidades de regresar a tienda rimense de cara al Torneo Clausura 2025. Sin embargo, es válido resaltar que por ahora no hay información oficial y el talentoso jugador sigue enfocado en tener una mayor participación con el plantel mayor de Riga FC.

Joao Grimaldo podría volver a Sporting Cristal esta temporada/Foto: Transfermarkt

Estadísticas de Joao Grimaldo con Riga FC de Letonia

Por increíble que parezca, Joao Grimaldo apenas ha disputado 2 encuentros oficiales con Riga FC de Letonia esta temporada. El ex Sporting Cristal tuvo rodaje en partidos amistosos de pretemporada, pero hasta la fecha aún no se gana un espacio en el once titular del conjunto dirigido por el DT Adrián Gula.

Joao Grimaldo llegó a Riga FC procedente de Partizán de Serbia/Composición: GLR

¿Hasta cuándo es el contrato de Joao Grimaldo en Riga FC?

El 'Látigo' llegó como en condición de préstamo a Riga FC desde Partizán de Belgrado hasta finales de la presente temporada. Sin embargo, el elenco de Letonia tiene la opción de comprar su carta pase por una millonaria cifra.

Valor en el mercado de Joao Grimaldo

De acuerdo al portal especializado en la venta de jugadores a nivel mundial, Transfermarkt, Joao Grimaldo está tasado en 1 millón de euros en el mercado de pases. Esta cifra está ciertamente lejana al casi millón y medio que alcanzó con la escuadra cervecera durante la temporada 2023.