Real Madrid: Luka Jovic es el gran anhelo del AC Milan

AC Milan no ha sacado de su radar a Luka Jovic, el delantero serbio del Real Madrid es el gran objetivo del elenco 'rossonero' pensando en darle un mayor peso ofensivo en su delantera y por qué no en una dupla con Zlatan Ibrahimovic sin logra continuar.

No obstante el gran inconveniente que tiene Milan es el alto precio que ha puesto Madrid sobre su delantero. La 'Casa Blanca' no piensa desprenderse del serbio si no es por 40 o 50 millones de euros, de ahí que la posibilidad reste porcentajes de concretarse.

La opción que maneja 'il diavolo' es convencer al club blanco para una cesión de dos temporadas con la obligación de comprarlo al final de la misma, siempre y cuando lleguen a una comunión en las cifras.

Dentro de los planes Real no está el rebajar ni un solo euro por el atacante que se hiciera conocido en Europa por convertir 27 goles en 48 partidos con el Bayer Leverkusen la temporada anterior y que llegará como uno de los grandes fichajes del club blanco esta campaña.

Cabe destacar que Jovic ha gozado de pocas oportunidades en el Real de Zidane y es muy probable que comience analizar opciones para su futuro con el propósito de recobrar el protagonismo.