FIFA espera que Eliminatorias empiecen en septiembre

En el mes de marzo, las Eliminatorias Qatar 2022 debieron arrancar. Perú le tocaba enfrentar a Paraguay en Asunción para luego recibir a Brasil en Lima. Sin embargo, la pandemia del coronavirus generó que los partidos no se jueguen.

Han pasado ya meses desde que se postergó el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 y hasta el momento no hay nada definido para que las selecciones sudamericanas puedan comenzar a pelear por un cupo hacia el próximo Mundial.

Al respecto, Gonzalo Belloso, director de desarrollo de la Conmebol, habló sobre este tema y lo que se viene planteando para que, en el fútbol, la pelota vuelva a rodar en esta difícil situación que vive el mundo.

“El calendario de Eliminatorias para el Mundial no es simple de cambiar ya que está coordinado con la FIFA. Por ahora, está planteado comenzar en septiembre como estaba pautado, pero no puedo decir si se va a jugar o no en esa fecha” declaró el directivo para el programa TyC Sports.

Además, Gonzalo Belloso agregó lo siguiente: “La idea es respetar el calendario. Después, más cerca de la fecha, se determinará si se puede jugar o no”.

Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Al director de desarrollo de la Conmebol también le consultaron cuándo se reanudarían los torneos internacionales de clubes de esta parte del continente. “Nuestra obligación es encontrar el escenario adecuado para que la actividad en las Copas vuelva, pero tenemos que analizar la situación de cada país frente a la pandemia y la idea es que se juegue lo antes posible. Va a ser muy difícil, pero estamos haciendo todo lo posible para que suceda”, expresó Belloso.

Por último, el directivo no le cerró las puertas a la idea de que la Copa Libertadores y Sudamericana puedan terminar de jugarse el próximo año: “Si se tienen que terminar el año que viene, tendrá que ser así”.