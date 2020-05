Se acabó la novela: Yaya Touré no jugará en el fútbol brasileño

Apenas seis días duró la ilusión de los hinchas de Vasco da Gama. Leven Siano, el candidato a la presidencia del club carioca que anunció un acuerdo con Yaya Touré, reveló que el futbolista marfileño dio marcha atrás a su intención inicial de jugar en el fútbol brasileño.

"Lamento informarle que, por razones personales, Yaya Touré ya no podrá mudarse a Brasil. Acordamos un consenso amistoso para rescindir el contrato, con efecto inmediato, sin ninguna penalización u otras obligaciones de ambas partes", anunció el candidato presidencial en su cuenta de Instagram.

La publicación de Leven Siano, además, contó con un video mensaje del exjugador del Manchester City a modo de disculpa hacia los aficionados del Vasco da Gama.

"¡Hola! Quiero agradecer al Sr. Leven por invitarme a ser parte de este maravilloso proyecto y de la familia de Vasco da Gama, pero, desafortunadamente, ya no podré ser parte de él, por razones personales. No me puedo mudar a Brasil. Gracias por su comprensión y le deseo al Sr. Leven todo lo mejor y éxito en su proyecto", expresó Yaya Touré.

Pese a coquetear con el fútbol sudamericano y especialmente con el Botafogo, Yaya Touré dejó en el aire al club de Alexander Lecaros para anunciar un acuerdo con el Vasco da Gama en caso Leven Siano se imponga en las elecciones presidenciales del próximo noviembre.

Ahora bien, ni Botafogo ni Vasco tendrán el lujo de contar con el futbolista de 37 años que supo imponer su calidad con el Barcelona y el Manchester City.

