Claudio Borghi y su temor al COVID-19: "El doctor dijo que si me contagio tengo posibilidades de morir"

Claudio Borghi estuvo en la lista de candidatos para asumir la dirección técnica de Alianza Lima tras la renuncia de Pablo Bengoechea, sin embargo el "Fondo Blanquiazul" decidió cerrar el tema con el chileno Mario Salas.

Desde aquel entonces el ex técnico de la selección chilena continuó con sus funciones de comentarista deportivo hasta que llegó la pandemia del Coronavirus que paralizó el fútbol chileno.

Ya dos meses después, Claudio Borghi expresó su temor por el COVID-19 y reveló una conversación que tuvo con su médico y que lo dejó muy preocupado.

"Soy diabético, fumador. El doctor me dijo 'donde te contagies tienes posibilidades de morir', la muerte me trae mucho miedo y preocupaciones", confesó Claudio Borghi al programa 'Después Te Explico de Red gol'.

"Al principio decían que es una enfermedad que solo va a atacar a todos los grandes, hoy está comprobado que no es así, miro, leo estadística, el ritmo de contagio es fenomenal, a mí me da miedo eso", agregó el ex DT de la selección chilena.

Finalmente Claudio Borghi concluyó la entrevista de esta manera. "Prefiero quedarme con lo que pasa en Chile y deseando suerte al otro. De los conocidos que yo tengo, no tengo ningún contagiado ni acá, ni allá, si la hija de alguien y la esposa de alguien, que les estamos deseando lo mejor y ofreciendo en qué le podemos ayudar", cerró el "Bichi".