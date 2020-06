Tottenham anunció un caso de COVID-19 en su plantel a 14 días del reinicio de la Premier League

Tottenham dio a conocer este miércoles que la Premier League se comunicó con ellos para darles a conocer que uno de los jugadores de su plantel había dado positivo a la prueba de coronavirus tras los últimos exámenes realizados.



A través de redes sociales, el club londinense informó que este es el primer caso que presenta el elenco dirigido por José Mourinho, que se alista para el esperado retorno de la Premier League tras unos meses de para.

“La Premier League nos ha informado que hemos recibido una prueba positiva para COVID-19 después de la última ronda de pruebas en nuestro Centro de entrenamiento”, publicaron en Twitter.

We have been informed by the Premier League that we have received one positive test for COVID-19 following the latest round of testing at our Training Centre