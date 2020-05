Premier League se reiniciará el 17 de junio con el Manchester City vs Arsenal

Tras ver que ningún futbolista de la Bundesliga se contagió de coronavirus tras disputarse dos fechas, la Premier League sigue sus pasos y estableció una fecha para reanudar y terminar la temporada 2019-2020 con dos partidos, pero siempre a puertas cerradas.

La fecha del reinicio de la Premier League está pactada para el 17 de junio gracias a la votación de todos los clubes. Aston Villa-Sheffield United y el Manchester City-Arsenal marcarán la vuelta del fútbol inglés, ambos encuentros corresponden a la jornada 28 que faltaba para completarse.

Los clubes de la Premier League ya llevan más de una semana entrenando en solitario y desde hace unos días se aprobó las prácticas en grupos y también el contacto, lo que finalmente se supone están un paso adelante y listo para el reinicio del fútbol ingles.

El reinicio de la Premier League será en una primera instancia completar la fecha 28 con los dos partidos restantes mencionados arriba, para sí, todos los clubes estar con la misma cantidad de encuentros jugadas. Tras ello, entre los días 19 al 21 se estaría disputando la jornada 30, con el Tottenham vs Manchester United como el plato fuerte, pero también estará el Everton vs Liverpool.

Hasta antes del coronavirus, la Premier League se había disputado 29 jornadas y exactamente faltan 9 fechas para conocer al campeón inglés, que todo indica que será el Liverpool de Jürgen Klopp (82 pts), club que ha sacado una enorme diferencia sobre el segundo lugar que el es Manchester City (57 pts).

#PL Shareholders also approved a proposal that would see all 92 remaining matches broadcast live in the UK by the League’s existing broadcast partners



Full statement: https://t.co/RAY1idO9sH pic.twitter.com/4NXRsw2XBL