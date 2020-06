Cristiano Ronaldo y su emotivo mensaje por la vuelta del fútbol en Italia [FOTO]

Luego de más de tres meses, el fútbol en Italia regresa HOY luego de la crisis del coronavirus con el choque de vuelta de la semifinal de la Copa Italia entre Juventus vs. Milan. En la ida, el cotejo quedó igualado 1-1 con goles de Cristiano Ronaldo para los de Maurizio Sarri y de Ante Rebic para los dirigidos por Stefano Pioli.

Precisamente, al astro portugués se pronunció a poco de este encuentro en sus redes sociales con un emotivo mensaje a sus millones de fanáticos en el mundo. Cristiano celebró el regreso del fútbol en Italia tras la pandemia de la COVID-19.

“Donde quiera que estés, siempre estaremos juntos #ForzaJuve”, señaló el delantero de Juventus en sus cuentas oficiales. Como se recuerda, al inicio de esta crisis sanitaria, Cristiano Ronaldo viajó a Portugal para sobrellevar la cuarentena junto a su esposa y familia.

Wherever you are, we'll always be together 💪🏼#FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/BQPJ5fRcMD