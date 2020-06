Con Lionel Messi, Barcelona empata 0-0 con Sevilla por fecha 30 de LaLiga

Barcelona visitó el Sánchez Pizjuán con la ilusión de sumar los tres puntos que le permita ingresar a lo más alto de la tabla de posiciones. En un duelo plasmado de emociones, el Sevilla anuló a los atacantes de los azulgranas.

Lionel Messi pudo anotar su gol 700, pero el disparo del argentino fue rechazado en la línea por el defensa de Sevilla. Con el pasar de los minutos, los azulgranas empezaron a marcar la pauta del partido.

Los locales apostaron por el contragolpe, Jesús Navas se convirtió en el hombre peligroso e intentó construir las jugadas más peligrosas del Sevilla. El portero del Barca, Ter Stegen, respondió las veces que fue exigido.

En los minutos finales, el '10' de los azulgranas tuvo en su pie el gol, pero el disparo se falló y no pudo anotar el tanto de la victoria. Un empate que favorece al Real Madrid que necesita los tres puntos para llegar a la punta del campeonato.

Barcelona vs. Sevilla: minuto a minuto vía DirecTV

Sigue todas las incidencias del partido entre Barcelona y Sevilla en directo.

SEGUNDO TIEMPO

Minuto a minuto.

FINAL DEL PARTIDO

96' El balón pasado y pitazo final

96' Centra Lionel Messi

95' Pique remata y el balón al tiro de esquina

94' Tiro a la barrera y la defensa evita el gol

94' Barcelona encuentra un tiro libre peligroso

92' Alba gana la posición y la defensa logra rechaza el centro

91' Monumental, Ter Stegen. Reguilón encuentra el balón y casi convierte el 1-0

90' Cambio para Barcelona: Ingresa Puig por Rakitic

89' Lenglet cae al piso y pide asistencia médica

88' ¡NOOO SUÁREZ! El delantero se falla una clara ocasión de gol

86' Griezmann se equivoca en decidir y pierde una clara jugada para Barcelona

85' Ocampos es sustituido por Vázquez

82' Ocampos se encontró el área y dispara a las manos de Ter Stegen

81' Saque de portería

81' Semedo juega con Suarez, Messi brinda un centro al arco

80' Ocampos pierde el balón en el mediocampo, Busquets reorganiza el ataque

80' El balón vuelve a salir, el balón se cierra y el portero se queda con la pelota.

79' Messi ejecuta el tiro de esquina

77' Cambio para Barcelona: Entra Griezmann por Vidal

76' Respuesta para Sevilla, Suárez dispara y Fernando rechaza el balón

76' Alba, milagrosamente, aparece y anula el grito de gol para Sevilla

75' Contra de Sevilla

75' El balón el desviado por la defensa

75' Tiro de esquina para Messi

74' Tira Messi, pero la defensa de Sevilla rechaza el balón al tiro de esquina

73' Messi ejecutará la falta

72' Tiro libre peligroso para Barcelona

69' Cambio para Sevilla: Youssef En-Nesyri ingresa por De Jong

69' Cambio para Sevilla: Gudelj ingresa por Jordán

66' Lionel Messi es derribado y el árbitro cobra falta

63 Saque de banda para Barcelona

63' Messi mete el centro y Vidal cae en el área, pide penal

63' Cambio para el Barcelona: Martin Braithwaite es sustituido por Arthur

63' Amarilla para Ever Banega

61' Lucas Ocampos recibió un buen pase de profundidad y ante la salida de Ter Stegen dispara, por por poco anota el primero

Cambio para Sevilla: Ingresa Suso por El Haddadi

54' Ter Stegen se luce y evita el gol de Sevilla

51' Rakitic manda el centro para Suárez, la defensa rechaza el balón

51' El árbitro manda tiro de esquina

50' Luis Suárez cae en el área y pide penal

49' Abren el campo, pero el pase no llega para Alba saque lateral

49' Falta para Luis Suárez

48' Ocampos dispara y el balón sale desviado

48' Tiro de esquina

47' Navas nada un centro y Ter Stegen responde con las manos

46' Fernando manda el centro y Ocampos casi anota el primero

45' Comenzó el segundo tiempo

PRIMER TIEMPO

47'¡Polémica! Sevilla pide amarilla para Lionel Messi

46' Contra Pique y Semedo, De Jong dispara pero jugada anulada por posición adelantada

45' Contra de Sevilla, De Jong

44' entre cinco hombre quitan la pelota a Messi

43' Messi tiene el balón y conduce el ataque de Barca

43' El tiro del portero de Sevilla pasa su campo y llega a Stergen

42' Suárez toca con Rakitic,pase largo y saque de portería

41' Reguilón encuentra el balón y busca centro al área, sin éxito

41' Ocampos gana la banda derecha, centra y el balón es pasado

40' El balón sale del área, saque de arco para el Barca

40' Centro de Navas

38' Amarilla para Pique por una falta a Munir

37' Sevilla toca el balón

36' Saque de banda para Sevilla

35' Centro al área y la defensa rechaza el balón

34' Ocampos toca para Navas

33' La defensa de Sevilla tiene el balón

33' Semedo intenta mandar un balón al área de Sevilla.

33' Rakitic intenta avanzar para el área, cae y el árbitro dice que no paso nada

30' Se paraliza el juego para que los jugadores puedan refrescarse

26' Tarjeta amarilla para Reguilón

26' Falta de Sevilla, Messi es derribado por Reguilón

25' Rebote, Rakitic dispara y el balón pasa cerca

25' Luis Suáreza brinda un centro rasante y el portero rechaza la pelota

24' Rakitic recupera la peloat, manda un pase a Suárez

23' Messi intenta llevar al jugador de Sevilla, pero pierde el balón

23' El portero Vaclik se queda con el balón

22' Messi acomoda el balón y se prepara para disparar

22' Nueva falta Barcelona.

21' Tiro de esquina y la defensa de Sevilla rechaza el balón

21' ¡En la línea! Kunde salva un gol cantado de Messi

20' Lionel va ejecutar el tiro libre desde el borde del área

19' Messi toca el balón con Suárez, falta para el Barcelona

18' Desde su áre, Sevilla toca y manda balón largo para su atacante, pero Semedo recupera la pelota

13' Centro de Lionel Messi al área, la defensa de Sevilla rechaza el balón

11' Sevilla casi anota el primero del encuentro

7' Barcelona toma control del mediocampo gracias a una serie de toques

5' Posición adelantada de Griezmann

1' Comenzó el partido

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del juego Barcelona vs. Sevilla!

Formaciones confirmadas del Barcelona vs. Sevilla

Barcelona: Ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Iván Rakitic, Sergio Busquets, Luis Suárez, Lionel Messi, Lenglet, Jordi Alba, Braithwaite y Arturo Vidal.

Sevilla: Vaclik, Jesús, Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón, Fernando, Jordán, Óliver, Ocampos, Munir y De Jong.

Barcelona vs. Sevilla

Los goles de Ansu Fati y Lionel Messi sirvieron para que el Barcelona registre una victoria por 2-0 sobre el Leganés, quien se encuentra amenazado por el descenso en la presente campaña. Ahora el oponente a vencer es el peligro Sevilla, que viene entonado tras su triunfo (2-0) en el derbi contra el Betis y el empate (1-1) frente a Levante.

El resultado ayudó a que el Barcelona de Quique Setien se pueda mover a cinco puntos en la parte superior de la tabla, sin embargo, Real Madrid volvió a acortar la diferencia a dos tras su contundente victoria ante el Valencia el último jueves en el Estadio Alfredo Di Stefano.

Barcelona contra Sevilla

Barcelona está a cargo de su propio destino en esta etapa. Tiene todas las chances de quedarse con el título de la liga española, pero ya ha sufrido cinco derrotas en sus 28 partidos de liga durante la campaña 2019-20.

El cuadro 'blaugrana' esperará vencer a Sevilla este viernes, prácticamente es una obligación quedarse con los tres puestos. Esto es debido a que en la próxima jornada (31) tendrán un partido difícil ante el Athletico de Bilbao (23 de junio) y luego ante Celta de Vigo (27 de junio).

Es probable que haya vueltas y vueltas en la carrera por el título en las próximas semanas, pero el impresionante desempeño de Barcelona sugiere que están listos para el desafío de quedarse con el título de la liga española.

La lista completa del Sevilla, con los 21 integrantes de la primera plantilla, es la siguiente para enfrentar al FC Barcelona: Vaclík, Bono, Javi Díaz; Jesús Navas, Sergi Gómez, Koundé, Diego Carlos, Escudero, Pablo Pérez, Reguilón; Genaro, Gudelj, Fernando, Joan Jordán, Banega, Mena, Franco Vázquez, Óliver Torres; Ocampos, Rony Lopes, Munir, Suso, En Nesyri y De Jong.

¿Cómo se encuentra Lionel Messi?

Lionel Messi pasa por un excelente futbolístico tras sus dos primeras presentaciones frente al Mallorca y el Leganés, donde pudo marcar un gol en cada encuentro. La Pulga continúa siendo determinante pese a los 100 días que transcurrieron debido a la cuarentena del coronavirus COVID-9.

¿Cuántos goles lleva Lionel Messi con el Barcelona?

Lionel Messi registra 625 goles en 715 partidos con el Barcelona. En total registra 699 y hoy podría convertir su gol número 700 en su carrera profesional.

Alineaciones probables: Barcelona vs. Sevilla

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Firpo; Vidal, Busquets, De Jong; Griezmann, Suarez, Messi

Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Gudelj o Jordán, Óliver Torres; Ocampos, De Jong y Munir.

¿Qué día, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs. Sevilla por LaLiga?

PARTIDO Barcelona vs. Sevilla FECHA Viernes 19 de junio ESTADIO Sánchez Pizjuán, Mallorca HORARIO 10:00 p.m. (Madrid)

Barcelona vs. Sevilla: horarios y canales para ver en directo

Mira la programación del fútbol español.

Día Horario (Perú) Partidos de LaLiga Canales TV 19-06-2020 12:30 p. m. Granada vs. Villarreal ESPN 19-06-2020 12:30 p.m. Mallorca vs. Leganés DirecTV Sports 19-06-2020 3:00 p. m. Sevilla vs. Barcelona DirecTV Sports 20-06-2020 7:00 a. m. Espanyol vs. Levante ESPN 20-06-2020 10:00 a. m. Athletic vs. Betis DirecTV 20-06-2020 12:30 p. m. Getafe vs. Eibar DirecTV 20-06-2020 3:00 p. m. Atl. Madrid vs. Real Valladolid ESPN 2 21-06-2020 7:00 a. m. Celta vs. Alavés ESPN 21-06-2020 12:30 p. m. Valencia vs. Osasuna DirecTV Sports 21-06-2020 3:00 p. m. Real Sociedad vs. Real Madrid ESPN 2

Partidos de hoy LaLiga Santander

12:30 p. m. Granada vs. Villarreal

12:30 p. m. Mallorca vs. Leganés

3:00 p. m. Sevilla vs. Barcelona

¿Qué canal transmite Barcelona vs Sevilla por LaLiga?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México : Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay : Tigo Sports+

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España : Movistar Laliga 2, Movistar+, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus y Barca TV.

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela : DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

¿A qué hora juegan Barcelona vs Sevilla por la liga española?

Perú: 3:00 p. m.

España: 10:00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Uruguay: 5:00 p. m.

Brasil: 5:00 p. m.

Argentina: 5:00 p. m.

Venezuela: 6:00 p. m.

Chile: 7:00 p. m.

Paraguay: 7:00 p. m.

Bolivia: 6:00 p. m.

España: 11:00 p. m.

Alemania: 11:00 p. m.

Portugal: 11:00 p. m.

Reino Unido: 11:00 p. m.

Suecia: 11:00 p. m.

Rusia: 11:00 p. m.

¿Qué es el FC Barcelona?

El Fútbol Club Barcelona, conocido popularmente como Barça,​ es una entidad polideportiva de Barcelona, España. Fue fundado como club de fútbol el 29 de noviembre de 1899 y registrado oficialmente el 5 de enero de 1903.

¿Qué es el Sevilla?

El Sevilla Fútbol Club es un club de fútbol español organizado como sociedad anónima deportiva. Tiene su sede en Sevilla, capital de la comunidad autónoma de Andalucía, y actualmente juega en Primera División.

¿Qué es LaLiga Santander?

La Liga de España -conocida como LaLiga Santander por motivos de patrocinio, y oficialmente como Campeonato Nacional de Liga de Primera División- es la máxima categoría masculina del sistema de ligas de España y la principal competición a nivel de clubes del país

Google Maps: Sánchez Pizjuán

El Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán es un recinto deportivo propiedad del Sevilla Fútbol Club, ubicado en pleno barrio de Nervión de Sevilla, España. Se inauguró el 7 de septiembre de 1958 y su aforo actualmente es de 43 883 espectadores.

Resultados Liga Santander 2020 hoy EN VIVO

La fecha 28 de LaLiga Santander se desarrollará de la siguiente manera.

Liga Santander - Tabla de posiciones

Así marcha la tabla de posiciones de LaLiga Santander.

¿Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Barcelona vs. Sevilla? Diales TV

En Movistar LaLiga encontraremos las emisiones de los partidos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank. En total habrá 11 canales; 1 principal y 10 multis de apoyo, que se irán usando dependiendo de la cantidad de emisiones simultáneas que haya. Los diales que ocuparán en fibra son el 46, 47, 48, 49, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 182. Siete de estos canales serán en HD para los clientes de TV por fibra

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Movistar +

Movistar LaLiga: Dial 46.

Movistar LaLiga 1: Dial 47.

Movistar LaLiga 2: Dial 48.

Movistar LaLiga 3: Dial 49.

Movistar Liga de Campeones: Dial 50.

Movistar LaLiga 4: Dial 176.

Movistar LaLiga 5: Dial 177.

Movistar LaLiga UHD: 440.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Orange TV

Orange TV Movistar LaLiga: Dial 110 y Dial 111 (UHD).

Orange TV Movistar LaLiga 1: Dial 117.

Orange TV Movistar LaLiga 2: Dial 118.

Orange TV Movistar LaLiga 3: Dial 119.

Orange TV Movistar LaLiga 4: Dial 121.

Orange TV Movistar LaLiga 5: Dial 122.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Andorra Telecom

Andorra Telecom Movistar LaLiga: Dial 202.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 1: Dial 281.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 2: Dial 282.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 3: Dial 283.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 4: Dial 285.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 5: Dial 286.

¿Dónde ver Sky Sports EN VIVO Barcelona vs Sevilla en MÉXICO?

Sky Sports 1: Canal 501 (SD) y Canal 1501 (HD).

Sky Sports 2: Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD).

Sky Sports 3: Canal 516 (SD) y Canal 1516 (HD).

Ver los contenidos vía web a través de http://ver.movistarplus.es/?nv=2

¿A qué hora ver Barcelona vs. Sevilla en ESPAÑA?

Barcelona vs. Sevilla se jugará desde las 10:00 p. m. hora de Madrid, España. La transmisión estará a cargo por los canales Movistar Laliga, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 2 y Mitele Plus.

¿Dónde ver Barcelona vs. Sevilla en ESPAÑA?

El partido se televisa en España por los canales Movistar Laliga, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 2 y Mitele Plus. Sigue en directo la programación para ver el juego Barcelona vs. Mallorca por LaLiga Santander.

¿A qué hora ver Barcelona vs. Sevilla en MÉXICO?

Barcelona vs. Sevilla se jugará desde las 3:00 p. m. hora de CDMX, México. La transmisión estará a cargo por los canales Blue To Go Video Everywhere y Sky Sports HD.

¿Dónde ver Barcelona vs. Sevilla en MÉXICO?

El partido se televisa en México por los canales Blue To Go Video Everywhere y Sky Sports HD. Sigue en directo la programación para ver el juego Barcelona vs. Sevilla por LaLiga Santander.

¿A qué hora ver Barcelona vs. Sevilla en PERÚ?

Barcelona vs. Sevilla se jugará desde las 3:00 p. m. hora de Lima, Perú. La transmisión estará a cargo por los canales DirecTV Sports, DirecTV Play y DirecTV Go.

¿Dónde ver Barcelona vs. Sevilla en PERÚ?

El partido se televisa en Perú por los canales DirecTV Sports, DirecTV Play y DirecTV Go. Sigue en directo la programación para ver el juego Barcelona vs. Sevilla por LaLiga Santander.

¿A qué hora ver Barcelona vs. Mallorca en ARGENTINA?

Barcelona vs. Sevilla se jugará desde las 5:00 p. m. hora de Buenos Aires, Argentina. La transmisión estará a cargo por los canales DirecTV Sports, DirecTV Play y DirecTV Go.

¿Dónde ver Barcelona vs. Mallorca en ARGENTINA?

El partido se televisa en Argentina por los canales DirecTV Sports, DirecTV Play y DirecTV Go. Sigue en directo la programación para ver el juego Barcelona vs. Sevilla por LaLiga Santander.

¿A qué hora ver Barcelona vs. Mallorca en COLOMBIA?

Barcelona vs. Sevilla se jugará desde las 3:00 p. m. hora de Bogotá, Colombia. La transmisión estará a cargo por los canales DirecTV Sports, DirecTV Play y DirecTV Go.

¿Dónde ver Barcelona vs. Mallorca en COLOMBIA?

El partido se televisa en Colombia por los canales DirecTV Sports, DirecTV Play y DirecTV Go. Sigue en directo la programación para ver el juego Barcelona vs. Sevilla por LaLiga Santander.

Horario del partido del Barcelona hoy

El partido del Barcelona se jugará a partir de las 5:00 p. m. horario de Argentina.

Alineación Barça Sevilla

Barcelona: Ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Iván Rakitic, Sergio Busquets, Luis Suárez, Lionel Messi, Lenglet, Jordi Alba, Braithwaite y Arturo Vidal.

Sevilla: Vaclik, Jesús, Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón, Fernando, Jordán, Óliver, Ocampos, Munir y De Jong.

Dónde ver el Barça hoy

Vía Movistar +, Movistar LaLiga y Mitele Plus.

Dónde ver el Barça Sevilla

En Movistar LaLiga TV de España.

Alineación Barça

Barcelona: Ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Iván Rakitic, Sergio Busquets, Luis Suárez, Lionel Messi, Lenglet, Jordi Alba, Braithwaite y Arturo Vidal.

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong es un futbolista neerlandés. Juega como centrocampista y su equipo actual es el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España.​

Arturo Vidal

Arturo Erasmo Vidal Pardo, conocido deportivamente como Arturo Vidal, es un futbolista profesional chileno que se desempeña como mediocentro mixto y actualmente milita en el Fútbol Club Barcelona de Primera División de España.

Luis Suárez

Luis Alberto Suárez Díaz, más conocido como Luis Suárez, es un científico muy reconocido de uruguayo que consiguió muchos premios de niño ahora creció y juega como delantero en el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España.

Lionel Messi

Lionel Andrés Messi Cuccittini, conocido como Leo Messi, ​ es un futbolista argentino que juega como delantero o centrocampista.​​ Ha desarrollado toda su carrera en el F. C. Barcelona de la Primera División de España y en la selección de Argentina, equipos de los que es capitán.

