Tottenham vs Manchester United EN VIVO: horarios y canales de transmisión

Tottenham vs Manchester United EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se ven las caras en el regreso del fútbol en Inglaterra en partido válido por la fecha 30 de la Premier League en el Tottenham Hotspur Stadium a las 2:15 p.m. (hora peruana).

VER EN VIVO Tottenham vs Manchester United ONLINE ambos equipos chocan en un partido de pronóstico reservado que marcará la vuelta de ambos a las canchas tras la para que hubo por el coronavirus.

La pelota en la Premier League volvió a rodar el último jueves con la goleada del Manchester City sobre el Arsenal y el empate sin goles entre el Aston Villa y el Sheffield United. Ahora, será turno de ver en acción al Tottenham y al United.

Tottenham no la pasa nada bien esta temporada en la cual ha estado marcado por la irregularidad y actualmente se ubica en la octava casilla con 41 puntos por lo que necesitan ganar sí o sí si quieren jugar la próxima edición de la Champions League.

Los dirigidos por José Mourinho esperan que esta para les haya ayudado a mejorar en su juego. Además, ya eliminados del torneo más importante de clubes en Europa, solo tienen en la mira reivindicarse y volver a ser ese equipo que luchaba los primeros jugares.

Para este trascendental encuentro, ‘Mou’ podrá contar con sus figuras Harry Kane y Son, quienes estaban lesionados y todo apunta a que arrancarán como titulares. Otro que también está apto es Sissoko.

Por el lado del Manchester United, el panorama marcha mejor. Los de Ole Gunnar Solskjær estan en la quinta posición y en caso de regresarse a casa con un triunfo, podrían acercarse al objetivo de meterse en puestos de Champions League.

Una de las claves de este buen momento del United se debe a Bruno Fernandes, quien llegó en el mercado de invierno y ha ayudado a los ‘Diablos Rojos’ a conseguir victorias importantes. Desde su arribo, ha marcado dos goles y aportado tres asistencias en solo cinco encuentros de Premier League.

Tottenham vs Manchester United EN VIVO: horarios en el mundo

Perú: 2:15 p. m.

España: 9:15 p. m.

Ecuador: 2:15 p. m.

Colombia: 2:15 p. m.

Uruguay: 4:15 p. m.

Brasil: 4:15 p. m.

Argentina: 4:15 p. m.

Venezuela: 5:15 p. m.

Chile: 6:15 p. m.

Paraguay: 6:15 p. m.

Bolivia: 5:15 p. m.

Alemania: 10:15 p. m.

Portugal: 10:15 p. m.

Reino Unido: 10:15 p. m.

Suecia: 10:15 p. m.

Rusia: 10:15 p. m.

¿En dónde ver el Tottenham vs Manchester United?

Argentina ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador ESPN Play Sur

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

España DAZN

Estados Unidos Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, UNIVERSO NOW, NBC Sports App, UNIVERSO, NBCSN, NBCSports.com

Uruguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela ESPN Play Sur

¿En dónde se jugará el Tottenham vs Manchester United?

El encuentro entre el Tottenham vs Manchester United se llevará a cabo en el Tottenham Hotspur Stadium.