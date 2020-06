Manchester City vs Arsenal [ESPN 2 EN VIVO] Horarios TV y dónde ver el partidazo por Premier League

ESPN 2 EN VIVO Manchester City vs Arsenal ONLINE | Este miércoles 17 de mayo se juega el partido por la Jornada 28 de la Premier League. El duelo está pactado para las 2:15 p.m. (hora peruana) en el Etihad Stadium y será transmitido EN DIRECTO por ESPN Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

La Premier League vuelve con un partidazo. El vigente campeón Manchester City recibe al Arsenal en un ambiente condimentado por el duelo entre maestro y alumno. Mikel Arteta vuelve al Etihad seis meses después de abandonar a Pep Guardiola para asumir el barco del conjunto londinense.

Ahora bien, más allá de la localía del Manchester City, la obligación del triunfo es del Arsenal, noveno de la Premier League con 40 puntos y cuya urgencia es acortar la distancia con el Chelsea, hoy en posesión del último cupo a la próxima Champions.

Al equipo de Pep Guardiola ya no le queda nada por qué pelear en la Premier League. El título del Liverpool está descontado, pero sí tiene la obligación de recuperar su mejor forma futbolística para los dos títulos que le quedan por pelear: la FA Cup y la Champions League.

El duelo ante el Arsenal significará el gran regreso de Leroy Sané, ya recuperado de la lesión de gravedad que le privó de fichar por el Bayern Múnich -que sigue obsesionado con el extremo alemán- y que buscará despedirse del Manchester City ofreciendo su mejor nivel en el campo.

Además de Sané, Pep Guardiola recupera a Kevin de Bruyne, Sergio Aguero y Aymeric Laporte, tres futbolistas esenciales para su idea de juego y que apuntan a titulares ante el Arsenal.

Tal cual el Manchester City, el equipo de Mikel Arteta también puede presumir de recuperar a lesionados antes del parón como Sead Kolasinac, Kieran Tierney, Cedric Soares y Lucas Torreira, cuyo aporte puede resultar importante en busca de un cupo a la Champions League.

A ocho puntos de la Champions y a cinco de la Europa League, el triunfo es una urgencia para un Arsenal cuya única opción de salvar la temporada es una clasificación europea y levantar el trofeo de la FA Cup.

Formaciones probables Manchester City vs Arsenal

Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Aguero, Sterling.

Arsenal: Leno; Bellerin, Mari, Luiz, Tierney; Ceballos, Xhaka; Pepe, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

Manchester City vs Arsenal: horarios en el mundo, país por país

Perú: 2:15 p. m.

Argentina: 4:15 p. m.

Italia: 9:15 p. m.

Chile: 4:15 p. m.

España: 9:15 p. m.

México: 2:15 p. m.

Colombia: 2:15 p. m.

Uruguay: 4:15 p. m.

Paraguay: 4:15 p. m.

Ecuador: 2:15 p. m.

Brasil: 5:15 p. m.

Bolivia: 3:15 p. m.

Venezuela: 3:15 p. m.

República Dominicana: 3:15 p. m.

Panamá: 2:15 p. m.

Costa Rica: 1:15 p. m.

Honduras: 1:15 p. m.

Guatemala: 1:15 p. m.

El Salvador: 1:15 p. m.

¿Qué canal transmitirá Manchester City vs Arsenal por Premier League?

Argentina: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Bolivia: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Chile: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Colombia: ESPN Play Sur y ESPN2 Colombia.

Costa Rica: Sky HD.

Dominica: SportsMax App y SportsMax 2.

República Dominicana: SportsMax 2, Sky HD y SportsMax App.

Ecuador: ESPN Play Sur y ESPN 2.

El Salvador: Sky HD.

Francia beIN Sports 1, Free y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: TeleClub Sport Live y DAZN.

Guatemala: Sky HD.

Honduras: Sky HD.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Países Bajos: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14 y Ziggo Sport Voetbal.

Nueva Zelanda: Sky Sport 7 beIN Sports y beIN Sports Connect New Zealand.

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: Sky HD.

Paraguay: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

España: Movistar Laliga, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 2 y Mitele Plus.

Reino Unido: LaLigaTV, Premier Player HD

Estados Unidos: Radio Barca, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA y beIN SPORTS CONNECT.

Uruguay: ESPN2 Sur y ESPN Play Sur.

Venezuela: ESPN Play Sur.

ESPN Play

ESPN Play es una aplicación creada por la cadena ESPN que te permite acceder desde tu teléfono, tablet o computadora a contenidos en vivo o on demand. ... Mirar los mejores programas de ESPN TV completos. Con ESPN Play tienes el control de la programación a través de una experiencia interactiva tan rica como fácil de usar.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Manchester City vs Arsenal?

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

¿Dónde ver Manchester City vs Arsenal en PERÚ?

El partido se televisa en Perú por los canales ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.