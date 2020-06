Premier League EN VIVO: programación pendiente fecha 28 de la Liga Inglesa

La Premier League está de vuelta. Luego de tres meses volveremos a ver la liga inglesa, una de las mejores del mundo tras la para que tuvo como medida de prevención por la pandemia del coronavirus. Manchester City reaparece para enfrentar al Arsenal en un partido pendiente. Transmisión va EN VIVO EN DIRECTO por ESPN.

Este miércoles 17 de junio, la Premier League regresa con dos partidos de la fecha 28. Aston Villa tendrá una dura tarea para enfrentar al Sheffield desde el mediodía.

Luego, a las 14:15 horas, Manchester City de Pep Guardiola, salta al campo del Etihad Stadium, para chocar ante el Arsenal, que busca meterse en la zona de clasificación de Champions League.

Manchester City es segundo en la tabla de la Premier League donde el Liverpool está cómodamente ubicado con 82 puntos, contra los 57 que tienen los "ciudadanos".

Jugada la fecha 28, la Premier League sigue su curso el viernes 19 de junio. Tottenhan se enfrenta al Manchester United, Liverpool choca ante Everton y Leicester hace lo mismo con el Watford.

Programación completa

Inglaterra | Premier League

Miércoles 17 de juinio | Fecha 28

12:00 Aston Villa vs Sheffield | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, VillaTV

14:15 Manchester City vs Arsenal | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Watch

Viernes 19 de junio | Fecha 30

12:00 Norwich City vs Southampton | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Saints…

14:15 Tottenham Hotspur vs Manchester United | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Sábado 20 de junio

6:30 Watford vs Leicester City | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, LCFC R…

9:00 Brighton & Hove Albion vs Arsenal | ESPN Sur, ESPN Play Sur, Sky HD, E…

11:30 West Ham United vs Wolverhampton | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Wolves…

13:45 AFC Bournemouth vs Crystal Palace | ESPN Play Sur, Palace TV, Sky HD

Domingo 21 de junio

8:00 Newcastle United vs Sheffield United | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Sky HD, …

10:15 Aston Villa vs Chelsea | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, VillaTV, …

13:00 Everton vs Liverpool | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, LFCTV

Lunes 22 de junio

14:00 Manchester City vs Burnley | ESPN Play Sur, Watch ESPN Brasil

TABLA DE POSICIONES | PREMIER LEAGUE