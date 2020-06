Tottenham: Dele Alli se perderá el reinicio de la Premier ante el United por burlarse del Coronavirus

Malas noticias para el Tottenham. El jugador Dele Alli fue sancionado con un partido de suspensión por burlarse del Coronavirus en una publicación que realizó en Snapchat.

Como se recuerda. en marzo el futbolista inglés de 24 años publicó un video en el que aparecía burlándose del COVID-19 y riéndose de una persona asiática en el aeropuerto de Londres.

Tal es así que la Federación de fútbol inglesa (FA) decidió sancionar a Dele Alli con un partido de suspensión, 50.000 libras de multa y asistir a un curso educativo.

"Quería pedir perdón por el video que subí ayer. No fue gracioso y me di cuenta de inmediato, y lo eliminé. Me defraudé a mí y al club. No quiero que tengan esa impresión mía porque no fue gracioso y me di cuenta. No es algo para bromear. Les envío todo mi amor, mis pensamientos y oraciones a todos en China", fueron las disculpas del jugador de Tottenham, pero no fueron suficientes.

De esta manera Dele Alli se perderá el compromiso del Tottenham ante Manchester United el próximo 19 de junio por la vuelta del Premier League.

"El jugador del Tottenham Hostpur negó que su publicación fuera en contra de las normas de la FA, al insultar, proferir improperios o desprestigiar el juego, constituyendo un incumplimiento agravado, definido en las reglas de la FA, ya que incluía una referencia, expresa o implícita a la raza, el color, el origen étnico o la nacionalidad", señala la FA en un comunicado.