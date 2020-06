Luis Suárez sobre la selección peruana: "es mucho más vistoso que el de otras épocas" [VIDEO]

Delantero del Barcelona, Luis Suarez se refirió a la actualidad de la selección peruana y resaltó el gran momento que vive de la mano del entrenador, Ricardo Gareca. El atacante de Uruguay, afirmó que la "bicolor" es más vistosa que en otras épocas.

Luis Suarez primero recordó su peal errado ante Perú en la Copa América de Brasil. “No llegó con ni una revancha. El jugador de fútbol tiene que estar acostumbrado a pasar momentos buenos los cuales disfrutas muchísimo y pasar por momentos malos como me toca en esta ocasión de errar el penal en la Copa América, pero uno a medida que va creciendo y va pasando el tiempo, se va dando cuenta que las cosas en el fútbol por algo pasan y tratar de no volver a cometer el mismo error, en este caso errar un penal para tener la felicidad de mi país, así que la Copa América es pasada y no podemos pensar en el que hubiera pasado, así que fue un momento agridulce que viví a nivel personal y para todo mi país fue algo muy desilusionante y más que erré el penal justo yo", expresó en exclusiva para UCI DEPORTES.

Respecto a la selección peruana, Luis Suárez aseguró que actualmente es mucho más vistoso que en otras épocas por su calidad y talento de sus jugadores, convirtiéndose en un cuadro competitivo que va en crecimiento.

“Perú viene creciendo muchísimo en los últimos 8 o 10 años. Los últimos años viene un grandísimo nivel, ya no es el Perú que era antes que normalmente se lo descartaba para jugar los mundiales, para hacer candidatos de la Copa América, pero está más que claro que están desde la Copa América del 2011 que se mete en semifinales con nosotros, ahora en esta ocasión llegó de nuevo a una final, en el mundial hizo un gran papel, en la otra Copa América también", dijo.

Luego, agregó. "creo que es una selección de Perú que viene creciendo muchísimo y hoy día es mucho más vistoso el Perú de hoy que el de otras épocas y eso lo hace un rival muy competitivo y hay que tener mucho cuidado porque tienen jugadores de muchísima calidad, muchísimo talento y tiene uno de los mejores 9 que puede existir en la actualidad como es Paolo Guerrero”, declaró.

Suárez destacó el actual momento de los seleccionados peruanos, considerándola una generación de mucho cuidado y de gran nivel. “Creo que está claro que es una generación de grandísimos jugadores que vienen en un gran nivel y mundialmente son conocidos muchísimos los jugadores como Gallese, Guerrero, Farfán, Cueva y hay muchísimos jugadores que están a gran nivel y es una selección de la cual hay que tener mucho cuidado”, expresó Luis Suárez.