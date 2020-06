Jorge Bermúdez: "Tévez merece que Boca le renueve con un mejor contrato"

Jorge Bermúdez es una de las voces más escuchadas del Consejo de Fútbol de Boca Juniors y en esta oportunidad habló de la incógnita sobre renovación del contrato de Carlos Tévez.

“Cuando asumimos Carlos Tévez era un ex jugador de fútbol. Venía muy golpeado por lo ocurrido el año pasado, no tenía confianza y tenía un protagonismo que no estaba claro. Para mucha gente Tévez estaba de salida y Román llegaba para darle el puntapié y que se fuera”, indicó el 'Patrón' en diálogo con TyC Sports.

Asimismo reveló la charla que tuvieron Riquelme y Carlos Tévez en enero, cuando el vicepresidente de Boca Juniors le transmitió su confianza al 'Apache' para ser protagonista en el equipo como en el 2020.

“Cuando uno tiene un jugador como Carlos Tévez con las condiciones futbolísticas y le logra sacar el amor propio y que vuelva a disfrutar puede vivir lo que vivió con nosotros. Técnicamente es un jugador distinto, con la madurez no se pierde la sensibilidad”, agregó Bermúdez.

Finalmente a siete días de que finalice su contrato con Boca Juniors, el 'Patrón' se mostró optimista con la continuidad de Carlos Tévez: “Hoy merece que le renovemos por un año más con el mejor contrato que le puede hacer la institución. ¿Si sigue? La decisión la tiene que tomar Carlos ahora. No me parece que sea que rebajamos salarios, Boca está en Argentina, le está ofreciendo el contrato más alto, un contrato muy importante y lo ofrecemos con la total seguridad y seriedad para poder cumplirlo”, concluyó.