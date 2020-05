"Siempre quise tener a Carlos Tevez en el Real Madrid"

El Real Madrid es el sueño de muchos futbolistas, pero no todos pueden cumplirlo. Carlos Tevez es la prueba del querer, ser querido y no poder. El delantero argentino fue el sueño del director deportivo Predrag Mijatovic, pero la negociación con el Manchester United no llegó a buen puerto.

"El jugador argentino que hubiese querido fichar es Carlos Tevez, sin duda. Siempre lo quise tener con nosotros. Cuando estuvo en el United nos reunimos con la intención de poder ficharlo pero por diferentes circunstancias no se pudo dar", contó Mijatovic en una entrevista con el programa 'Super Deportivo' de Radio Villa Trinidad.

"Su carácter y su forma de ser habrían encajado perfectamente en el Real Madrid. En aquella época Tevez reunía todas las condiciones para haber triunfado en el Madrid", abundó el exdirector deportivo del club español entre 2006 y 2009.

En esa misma línea, Predrag Mijatovic no se quedó corto para abundar las cualidades del ídolo de Boca Juniors. "Era un ganador nato, nunca se rinde, pelea, marca goles, es un buen compañero. Esa mentalidad que tenía Tevez, en aquella época me atraía mucho, pero no pudo ser, no se pudo fichar", precisó.

Es más, el exdirigente del Real Madrid reveló que el 'Apache' se moría por ser 'blanco'. "Después de hablar con él, se confirmó mi pensamiento. ¡Tenía muchas ganas de jugar en el Real Madrid! Al escucharle se notaban sus ganas de jugar con nosotros. Él tenía muchas ganas de jugar en el Real Madrid, pero como pasa en el fútbol, cuando algo está cerca, se estropea por alguna razón y eso es lo que pasó", sentenció.

Situando las palabras en el tiempo, el interés de Predrag Mijatovic por Carlos Tevez debe haberse dado en el 2008, en cualquiera de las dos ventanas de mercado, debido a que en el mercado de verano 2007 el argentino acababa de fichar por el Manchester United.

Haciendo ayuda memoria, en el mercado de verano 2008 el Real Madrid también intentó sin suerte el fichaje de Cristiano Ronaldo. Sir Alex Ferguson se negó con fiereza a soltar a su máxima figura y menos a un rival directo del Manchester United. En ese sentido, también se podría explicar la negativa de desprenderse de Tevez.