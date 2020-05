Selección Peruana: Renato Tapia seguirá su carrera en Europa

Renato Tapia lleva muchos años en Europa, en realidad toda su carrera la viene realizando en Holanda, y así logró crecer de manera importante en el fútbol. Tanto que se consolidó y pudo ser visto para la Selección Peruana, donde luego se consolidó bajo el mando de Ricardo Gareca. Sin embargo, hoy la situación es diferente pues el Feyernood decidió no renovarle su contrato.

"El 30 junio acaba mi contrato con el Feyenoord y el club decidió no renovarme. Por ello a partir del 1 de julio soy un jugador libre", manifestó Renato Tapia a Radio Ovación en charla exclusiva con el periodista César Vivar.

Pero, dicho esto, ¿cuál será el futuro de Tapia, el volante titular de la Selección Peruana? Primero hay que señalar que Renato todavía no tiene el pasaporte comunitario, pero lo tendrá ya en su poder en cuestión de días nada más. Y es que el trámite ya estaba listo, pero demoró a raíz de la pandemia por el Covid-19. Con el pasaporte comunitario seguro, desde el entorno del correcto jugador nacional le confesaron a LÍBERO que hay certeza, al 100%, de que continuará su carrera en Europa.

¿Volver al Perú? No es algo que se descarta, pero con lo contado líneas arriba no es una situación real que se esté valorando por el momento. Renato tiene todo listo para seguir en el 'Viejo Continente' y la agencia que lo representa ya valora diversas posibilidades para alegría del jugador y de Ricardo Gareca que siempre se preocupa por la continuidad a buen nivel de Tapia.

¿Pudo ir a México no hace mucho? Renato Tapia también habló de esto en la charla con una radio local días atrás. "Hubiese sido lindo, pero las circunstancias en el momento no eran las oportunas. Me gustaría algún día, nunca le cierro las puertas y agradezco a la gente de Cruz Azul que me escribían. En ese momento lo mejor era quedarme aquí, y fue la mejor elección", afirmó el hombre clave en la "bicolor".