Renato Tapia y los clubes extranjeros que estarían interesados en su fichaje.

Tras su llegada en la temporada 2015/16, los caminos de Renato Tapia y Feyenoord se separarán a partir del 30 de junio. El mediocampista nacional reveló que el cuadro holandés no extenderá su contrato, que termina a mediados de este año, y deberá buscar un nuevo destino.

"El 30 junio acaba mi contrato con Feyenoord y el club decidió no renovarme. Por ello a partir del 1 de julio soy un jugador libre", declaró uno de los protagonistas de la clasificación de Perú a Rusia 2018 para Ovación.

No obstante, las alternativas de Renato Tapia no serían escasas, ya que existen algunos clubes en Europa y América que estarían encantados en contar con el indiscutible de la selección peruana. El 'Cabezón' tendría para elegir.

En nuestro continente, Cruz Azul y Boca Juniors han expresado anteriormente su interés por el volante, por lo que su salida como jugador libre podría incentivar a ambos clubes a ficharlo. Por otra parte, la liga escocesa vería con buenos ojos al "13" de la 'Blanquirroja'.

"Hubiese sido lindo, pero las circunstancias en el momento no eran las oportunas. Me gustaría algún día, nunca le cierro las puertas y agradezco a la gente de Cruz Azul que me escribían. En ese momento lo mejor era quedarme aquí, y fue la mejor elección", señaló Renato Tapia.

Los dos grandes de la Premier League de Escocia, Celtic y Rangers buscan un volante de jerarquía para reforzar sus planteles y la llegada del subcampeón de América caería como anillo al dedo. Por el momento, Renato Tapia analiza todas sus opciones de cara a la próxima campaña. ¿A dónde irá?