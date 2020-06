Miralem Pjanic y sus declaraciones que reprochan los hinchas del Barcelona

El traspaso de Miralem Pjanic a Barcelona sigue dando que hablar en Europa. A falta de la confirmación oficial del fichaje, al volante bosnio de la Juventus le recordaron algunas declaraciones cuando formaba parte de Roma entre 2011 y 2016.

En aquellos años Miralem Pjanic concedió una entrevista al diario 'Oslobodjenje' que ahora recién ha transcendido por sus declaraciones confirmando haber sido hincha del Real Madrid.

"Ahora estoy bien en Roma, pero no sé si voy a salir o no este verano. Si me preguntan por mi equipo favorito, le diré que desde niño siempre me ha gustado el Real Madrid", comentó Miralem Pjanic años atrás.

Movidas del Barcelona para el fichaje del bosnio

Este movimiento ha generado que Barcelona alcance los 124 millones de euros que tenía presupuestado el club para la venta de jugadores, pero esto es solo un saludo a la bandera ya que ni Miralem Pjanic ni Arthur valen hoy los 60 y 70 millones en los que han sido tasados.

Valor de Pjanic

Según Transfermarkt, la ficha de Miralem Pjanic cuesta 52 millones de euros. A sus 30 años, tendrá su primera aventura en la liga española. Por su parte, Arthur Melo, con 23 años, se fija en los 56 millones de euros.