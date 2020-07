Edison Flores listo para jugar: MLS confirmó la fecha para el DC United vs Toronto

La MLS confirmó que el encuentro entre DC United de Edison Flores y Atalanta se desarrollará este lunes 13 de julio a las 8.00 a. m. (hora peruana). El jugador de la Selección Peruana hará su debut en la MLS Is Back Tournament Final, torneo de preparación para el reinicio del campeonato estadounidense.

Como se recuerda, el encuentro fue suspendido porque un jugador dio positivo a la prueba de coronavirus. La organización decidió someter a los futbolistas de ambos equipos a unos estrictos exámenes y los resultados arrojaron negativos.

"Los resultados de las pruebas de ayer para DC United y Toronto FC produjeron un caso COVID-19 positivo inicial no confirmado para un jugador y una prueba no concluyente para otro jugador”, anunció la Major League Soccer en un comunicado mediante sus redes sociales.

Respetando el estricto protocolo de salud y seguridad, la competencia decidió que todos los participantes deben someterse a la prueba de coronavirus un día antes de cada encuentro. Los equipos se encuentran concentrados en las instalaciones de Disney World, lugar donde se desarrollan los partidos.

DC United integra el Grupo C junto a Toronto FC, New England Revolution y Montreal Impact. Edison Flores es uno de los jugadores más importantes de su equipo y su presencia en el once titular estaba garantizada.