Ruidiaz sobre jugar la MLS en Disney World: "Hay cosas que no comparto"

MLS is Black se viene realizando desde las instalaciones de Disney World. Raúl Ruidíaz, jugador de Seattle Sounders, se mostró en desacuerdo con la decisión de desarrollar el campeonato en Orlando. El atacante de la Selección Peruana explicó que el calor de Florida es insoportable y no entiende porque realizar el torneo en un lugar tan lejano.

"Estamos en Disney, pero estamos siempre concentrados. No es que venimos de vacaciones. No sé qué tan acertado sea haber venido a jugar aquí, el calor es muy fuerte. Hay cosas que no comparto", indicó Raúl Ruidíaz a RPP.

El atacante indicó que entiende la decisión de la MLS en realizar los campeonatos para dar mayor oportunidad a los equipos. Sin embargo, en algunos grupos los encuentros se realizan en la noche y eso marca diferencia en el desempeño de los futbolistas.

FOTO: Seattle Sounders

"Entiendo que en la MLS han querido hacer un buen campeonato y darle actividad. Pero hay cosas que no siento que están bien. Hay grupos que todos sus partidos son en la noche, no tienen ningún partido en la mañana. Hay desventajas", agregó.

En su debut, Sounders igualó sin goles con San José de Marcos López. Raúl Ruidíaz disputó todo el partido y tuvo un buen desempeño. El atacante reveló que tuvo un problema en el tendón derecho y no entrenó a la par de sus compañeros, pero pudo disputar el encuentro.