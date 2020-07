Leroy Sané deja entrever el fichaje de Kai Havertz por el Chelsea.

Desvió la atención. Tras varios días de ser anunciado como nuevo fichaje del Bayern Múnich, Leroy Sané recién pudo ser presentado en conferencia de prensa como nuevo jugador bávaro y en la que debía ser una rueda protocolar, el extremo alemán llamó la atención por unas curiosas declaraciones sobre Kai Havertz.

"Es bueno para el Chelsea, que firmen dos grandes talentos alemanes como Timo Werner y Kai Havertz este verano", aseguró el exjugador del Manchester City al ser preguntado por la cantidad de talentos jóvenes que están apareciendo en su país en los últimos años.

Si bien el fichaje de la joven estrella del Bayer Leverkusen por el Chelsea parece cercano, el flamante fichaje del Bayern Múnich lo dio por hecho cuando todavía faltan muchos flecos para que se cierre la negociación.

Según Fabrizio Romano, periodista de Sky Sports y uno de los mejores informados sobre la situación entre Havertz y Chelsea, aclaró -a propósito de las palabras de Sané- que la negociación todavía sigue sin cerrarse y no por el jugador.

Havertz desea jugar por el Chelsea y, es más, viene presionando desde hace dos semanas para que el Leverkusen acepte la oferta del club londinense.

Sin embargo, el Bayer Leverkusen promete ser un hueso duro de roer para el Chelsea. Y es que el club alemán tiene tasada a su estrella en 100 millones de euros, sin embargo, el club inglés está poco dispuesto a pagar tal cifra en plena crisis económica por el COVID-19.

Ahora bien, según las últimas informaciones, el club de Havertz ha flexibilizado su posición y estaría dispuesto a aceptar entre 80 y 90 'kilos'. Todo dependerá del Chelsea. El sí del jugador ya lo tienen, falta lo más complicado. La pelota está en su cancha.

El mediapunta alemán es un pedido expreso de Frank Lampard, que lo quiere como la piedra angular de su proyecto. A sus 21 años, el joven crack del Leverkusen ha terminado de explotar en la presente temporada y su cuota goleadora ha sido bastante significativa: 17 goles y 9 asistencias.

