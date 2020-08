Sigue la novela: Vélez habría puesto condiciones a Betis por Luis Abram

A Vélez Sarsfield hasta la fecha no ha llegado una oferta concreta por Luis Abram, pero aquello no quita que existan conversaciones y pretensiones por parte de la dirigencia del 'Fortín' para aceptar traspasar al central peruano al Betis de España.

'Estadio Deportivo', medio afín al Betis, sostiene que fuentes cercanas a Vélez aseguran que el club verdiblanco mantiene vivo su deseo por adquirir a Abram. ¿Y Bologna, el supuesto otro interesado por el defensa? No habría pasado de un tanteo.

Ahora bien, los números mandan y Vélez Sarsfield habría sido bien explícito con la dirigencia del Betis: 5 millones de dólares por el 80% del pase y que les reserven un porcentaje de una futura venta.

¿No era la cláusula de Abram cinco millones de euros? Sí. O al menos así lo asegura el agente del peruano. No obstante, la dirigencia del 'Fortín' la desconoce, para ellos es de 8 millones de dólares.

En ese sentido, en Vélez saben bien que no van a poderle sacar 8 'kilos' al Betis, por lo que quieren 5 por el 80% del pase y un porcentaje de una futura venta. Lo otro deberán negociarlo con Sporting Cristal, dueño del 20% de la carta pase de Luis Abram.

Más allá de la verdad del agente o el club del peruano, lo cierto es que al seleccionado le queda un año de contrato en Vélez, con la posibilidad de firmar por cualquier institución a partir del 1 de enero de 2021, por lo que el 'Fortín' corre contra el tiempo en busca de traspasarlo a otro club.

Cabe destacar que en caso no vender a Abram, Vélez estaría obligado a renovar el contrato del peruano para que no se marche gratis, pero con un aumento de la ficha, un hecho que atenta contra las arcas de un club en medio del contexto de la pandemia. Es por ello que el club argentino ve este mercado como la oportunidad perfecta para traspasar a un jugador que cuenta con cartel y que no ocupa plaza de extracomunitario, vital para una venta a Europa.