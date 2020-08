Barcelona vs Napoli [ESPN 2 EN VIVO] Horarios y canales TV para ver octavos de Champions League

ESPN 2 EN VIVO Barcelona vs Napoli ONLINE | Este sábado 8 de agosto se juega el partido por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El duelo está pactado para las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Camp Nou y será transmitido EN DIRECTO por ESPN Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

La gran oportunidad de Barcelona y Quique Setién. Tras una temporada decepcionante a nivel local, el club catalán tiene la chance de redimirse ante sí mismos y su afición con la Champions League, la gran obsesión del club desde el 2015.

Es, además, la oportunidad de acabar con los cuestionamientos hacia un entrenador cuestionado por los resultados que significaron perder LaLiga y unos jugadores que no han logrado dar la talla en Europa en las últimas temporadas, con la debacles ante Roma y Liverpool como máximos puntos negativos.

La gran noticia para Setién en la semana fue la recuperación de Antoine Griezmann, ausente en los últimos partidos de LaLiga por lesión y que podrá juntarse nuevamente con Messi y Suárez para conformar un ataque demoledor.

Sin embargo, Quique Setién deberá reponerse a las numerosas bajas que tiene ante un Napoli capaz de dar el batacazo en el Camp Nou. Sergio Busquets y Arturo Vidal serán bajas por sanción mientras Arthur Melo lo será por declararse en rebeldía. Los franceses Umtiti y Dembélé, por su parte, no estarán por lesión.

Puestas las cosas así, se prevé un centro del campo conformado por Sergi Roberto, Rakitic y De Jong con Messi como enlace para que Griezmann flote por detrás de Luis Suárez. Tal cual el ataque supo demoler a Villarreal en la mejor presentación del tridente blaugrana.

Napoli, por su parte, aspira a dar el golpe en el Camp Nou para alcanzar por primera vez unos cuartos de final de Champions League. Apenas dos veces alcanzaron los octavos y en ambas ocasiones cayeron ante los futuros campeones: Chelsea en 2012 y Real Madrid en 2017.

El equipo de Gennaro Gattusso llega en alza futbolística tras acabar la Serie A con un triunfo por 3-1 ante la Lazio y siendo un equipo muy fiable a nivel ofensivo y con muchas variantes a nivel ofensivo.

Ahora bien, la lesión de Lorenzo Insigne deja muy tocado al Napoli. Gattusso no podrá disponer de su capitán y principal recurso por izquierda ya que llegará muy justo tras sufrir una lesión hace unos días.

En ese sentido, Eljf Elmas y el mexicano Hirving Lozano se disputan el puesto de reemplazante del italiano. Al parecer, el macedonio será el que termine por meterse para darle más equilibrio a la volante.

Cabe destacar que el ganador del Barcelona vs Napoli se enfrentará al vencedor del Bayern Múnich vs Chelsea por un lugar en las semifinales de la Champions League.

Formaciones probables del Barcelona vs Napoli

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Rakitic, De Jong; Messi; Griezmann, Suárez.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabián; Elmas, Mertens, Callejón.

