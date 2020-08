No será compañero de Cueva: Yeni Malatyaspor fichó a Peñaranda en lugar de Lapadula [FOTO]

Días atrás Yeni Malatyaspor anunció por redes sociales que Christian Cueva era nuevo refuerzo del club para la temporada que se viene en Europa. Además, se informó de que ‘Aladino’ podría ser compañero de Gianluca Lapadula.

Los rumores señalaron que Lapadula, tras finalizar su préstamo con el Lecce, tuvo acercamientos con el Yeni Malatyaspor. El cuadro turco se puso en contacto tanto con el jugador como el Genoa, dueño de su carta pase.

Incluso, medios turcos señalaron que el delantero ítalo - peruano sería nuevo refuerzo de Malatyaspor, pero tal parece que las conversaciones no llegaron a buen puerto al no haber acuerdo en temas económicos.

Ahora último, se conoció que Gianluca Lapadula ya no llegará al equipo de Christian Cueva. El mismo jugador terminó descartando esa opción por lo que tras su negativa respuesta, rápidamente el elenco turco cerró con un seleccionado venezolano.

Done deal! Adalberto #Peñaranda to #Malatyaspor from #Watford. They have closed for the venezuelan striker after #Lapadula's rejection. #transfers