Con Messi en cancha: el posible once del Barcelona para la presente temporada

La novela entre Barcelona y Lionel Messi llegó a su fin: el "10" se quedará en el club blaugrana hasta el final de su contrato, es decir, mediados de 2021. El crack sudamericano afirmó, en una entrevista, que siempre evitó llegar a un juicio con el club que ama para forzar su salida.

Ahora que todo este lío mediático terminó, Ronald Koeman podrá contar de una vez por todas con Lionel Messi para elaborar el renovado equipo que presentará en la actual temporada. Con las salidas de Luis Suárez y Arturo Vidal, los jóvenes valores del club tendrían más espacio en el once titular, aunque algunos nombres históricos seguirán en el mismo.

En el arco no quedan dudas, Marc Andre Ter Stegen seguirá cuidando la portería culé teniendo adelante a cuatro jugadores quienes serían: Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clement Lenglet y Jordi Alba. A pesar que esta es la misma defensa que cayó goleada ante Bayern Múnich en la Champions, Koeman buscará el mejor rendimiento posible en dichos jugadores a base de confianza y regularidad.

Frenkie De Jong, el recién llegado Miralem Pjanic y Riqui Puig serán los encargados de generar fútbol en el mediocampo de Barcelona. Este último goza con la confianza y respaldo de todos los hinchas catalanes al ser un jugador formado en La Masía y poseer todas las características de juego de esta cantera.

Finalmente, Lionel Mesi, Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé serán los delanteros de Koeman con la salida de Luis Suárez. Coutinho, quien se unió a las prácticas de Barcelona este viernes, será una de las variantes del entrenador holandés junto con Umtiti, Busquets, Ansu Fati y la posible llegada que dos refuerzos.

Lionel Messi y su duro mensaje a Bartomeu

Luego de confirmar que se quedará en Barcelona a finalizar su contrato, Lionel Messi arremetió contra el presidente del club afirmando que no cumplió con su palabra. "Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra", señaló.