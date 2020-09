Lionel desmiente que existan 'Los amigos de Messi': "Siempre puse al Barcelona por delante de todo" [VIDEO]

Lionel Messi habló sobre los 'Amigos de Messi' e indicó que su amor por el club es primero. Asimismo, se mostró decepcionado por personas al que él consideraba y según sus propias palabras resultaron ser "gente falsa", que puso en duda su amor por el club catalán.

Se terminó la novela. Lionel Messi, confirmó que se queda en el Barcelona, luego de las especulaciones sobre su salida. Además, tocó por primera vez el tema de los'Amigos de Messi':

“Me dolió lo de los amigos de Messi, lo del dinero. Tuve posibilidad de irme del Barça muchas veces. Siempre dije que esta era mi casa y era lo que sentía y siento. Mejor que acá es difícil. Sentía que necesitaba un cambio y nuevos objetivos, cosas nuevas” , explicó el argentino, que fue vinculado en los últimos días con el Manchester City.

Lionel Messi desilusionado por la gente falsa en el Barcelona

En ese sentido, el '10' se mostró muy desilusionado por ciertas actitudes de personas al que según sus propias palabras "consideraba mucho":

"Este mundo del fútbol que es muy difícil y hay mucha gente muy falsa. Esto que ha pasado me ha servido para reconocer a mucha gente falsa que tenía en otra consideración", expresó el argentino.

Por último, volvió a recalcar que su amor por el Barcelona está por encima de sus intereses personales y que le dolió mucho que durante este periodo se especulara mucho sobre su barcelonismo.

"Me dolió cuando se puso en duda mi amor por este club. Por más que me vaya o me quede, mi amor por el Barça no va a cambiar nunca”, aseveró el argentino.