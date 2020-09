Messi directo sobre Bartomeu: “Le llevo diciendo hace un año que me quiero ir. No cumplió su palabra” [VIDEO]

Se acabó la novela y Lionel Messi se queda en el Barcelona. El argentino le concedió una entrevista exclusiva al medio Goal y confesó lo que ya muchos intuían sobre su deseo de marcharse de España para enfrentar nuevos desafíos.

Lionel Messi respondió a todas las interrogantes, pero dejó en claro que sí había una persona que conocía sus planes de dejar el club tras finalizar la temporada 2019-2020: nada menos que Josep Maria Bartomeu.

Un sincero Messi se sentó a conversar con el periodista de Goal y cuando fue consultado sobre por qué dijo que se quería marchar del Barcelona, 'Leo' enfatizó que el presidente azulgrana ya conocía el panorama al haber hablado en más de una ocasión.

"Le dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí", declaró Messi.

Luego, la figura del Barcelona agregó lo siguiente: "Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo".

Por último, acerca de este tema, volvió a referirse sobre Bartomeu. "Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra", contó Messi.