Liverpool vs. Leeds United [ESPN EN VIVO] horarios y dónde ver Premier League

ESPN EN VIVO Liverpool vs. Leeds United vía (ONLINE y EN DIRECTO) se enfrentarán este sábado 12 de septiembre, desde las 11:30 a. m. (hora peruana) y 1:30 p. m. (hora argentina), en el Estadio de Anfield Road por la jornada 1 de la Premier League. El entrenador argentino Marcelo Bielsa debutará en la Primera División del fútbol inglés y tendrá como rival a Jürgen Klopp, uno de los mejores técnicos de la actualidad. Sigue la transmisión del partido de fútbol en vivo con los videos de los goles, los horarios en el mundo y los canales oficiales en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

El Liverpool, vigente campeón de la Premier League, recibirá en casa a un viejo conocido del balompié británico, el Leeds United. El equipo conocido como The Whites (Los Blancos) regresan a la máximo división de la mano del argentino Marcelo Bielsa tras 16 años en la Football League Championship (Segunda División del fútbol de Inglaterra). La prensa mundial espera un duelo emocionante entre las escuadras de Jürgen Klopp y Marcelo Bielsa.

Liverpool vs. Leeds United: horarios en el mundo

Argentina: 13:30 horas

Chile: 12:30 horas

Perú: 11:30 horas

México: 11:30 horas

España: 18:30 horas

Italia: 18:30 horas

Estados Unidos: 11:30 horas

Colombia: 11:30 horas

Ecuador: 11:30 horas

Uruguay: 13:30 horas

Paraguay: 12:30 horas

Brasil 14:30 horas

Costa Rica: 10:30 horas

Honduras: 10:30 horas

Inglaterra: 17:30 horas

Liverpool contra Leeds United

Un Anfield diferente, eso sí, puesto que no habrá público en sus gradas que entone el "You'll Never Walk Alone", canción que siempre entonan los hinchas del Liverpool. Habrá que comprobar si esto afecta o no a los Reds que bajó sus enteros la campaña pasada una vez reclamado el título y que tendrá que demostrar que sigue con el hambre necesaria para competir con un Manchester City que se ha reforzado mejor y que seguramente tenga mejor fondo de armario.

Jürgen Klopp alinearía su tradicional sistema 4-3-3 en este partido especial para el Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Wijnaldum; Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané.

Marcelo Bielsa debuta en la Premier League

El técnico argentino del Leeds, Marcelo Bielsa, acaba de renovar por una temporada más. Esta será su tercera experiencia con el buzo blanco y espera obtener la victoria frente a Liverpool. La formación que haría el popular "Loco" será la siguiente (4-3-3): El Meslier; Dallas, Ayling, Cooper, Douglas; Hernandez, Phillips, Klich; Costa, Bamford y Harrison.

Alineaciones probables: Liverpool vs. Leeds United

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Wijnaldum; Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané.

Entrenador: Jürgen Klopp.

Leeds: El Meslier; Dallas, Ayling, Cooper, Douglas; Hernandez, Phillips, Klich; Costa, Bamford y Harrison.

Entrenador: Marcelo Bielsa.

Día, fecha, hora y canal del Liverpool vs. Leeds United

Liverpool vs Leeds EN VIVO ¿Cuándo juegan? Sábado 12 de septiembre ¿Dónde? Estadio de Anfield ¿A qué hora? 11:30 hora de Lima, Perú ¿En qué canal? ESPN y ESPN PLAY

¿Cómo ver ESPN EN VIVO Liverpool vs. Leeds United?

DirecTV (Argentina): Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV (Uruguay): Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV (Perú): Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV (Chile): Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV (Colombia): Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV (Ecuador): Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV (Venezuela): Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

Claro TV (Chile): Canal 174 (SD) y Canal 474 (HD).

Claro TV (Perú): Canal 64 (SD) y Canal 521 (HD).

Claro TV (Colombia): Canal 510 (SD) y Canal 1510 (HD).

Claro TV (República Dominicana): Canal 301 y 303 (SD) y Canal 1303 (HD).

Claro TV (Argentina): Canal 106 (HD).

Movistar TV (Perú): Canal 483 (SD), Canal 504 (SD), Canal 740 (HD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV (Colombia): Canal 200 (HD), Canal 483 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV (Chile): Canal 480 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV (Venezuela): Canal 483 (SD).

Movistar TV (Argentina): Canal 200 (HD).

Telecentro (Argentina): Canal 104 (SD) y Canal 1009 (HD).

Tigo (Bolivia): Canal 508 (SD) y Canal 701 (HD).

Cablevisión (Argentina): Canal 22 (Analógico) y Canal 102 (Digital).

Grupo TV Cable (Ecuador): Canal 200 (SD) y Canal 730 (HD).

VTR (Chile): Canal 48 (Santiago).

CMET (Chile): Canal 53.

Zapping TV (Chile): Canal 90.

Supercanal (Argentina): Canal 14 (Analógico), Canal 102 (Digital) y Canal 1000 (HD).

Colcable (Colombia): Canal 16.

Netuno (Venezuela): Canal 30.

Dibox (Argentina): Canal 100 (HD).

Cablevisión Flow (Argentina): Canal 102 (HD).

GTF/TELSUR (Chile): Canal 84.

Sky Sports (México): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Costa Rica): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Puerto Rico): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Honduras): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (El Salvador): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Guatemala): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Haití): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (República Dominicana): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Star TV (México): Canal 501.

Altice (República Dominicana): Canal 350 (SD) y Canal 1009 (HD).

Aster (República Dominicana): Canal 27.

Wind TV (República Dominicana): Canal 136 (SD) y Canal 401 (HD).

¿Dónde juegan Liverpool vs. Leeds United?

El partido entre Liverpool y Leeds se jugará en el estadio de Anfield Road, donde el conjunto de los Reds realiza sus partidos como local. Al ser el campeón defensor, la Premier League decidió que los de Jürgen Klopp arranquen en casa.

