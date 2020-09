Reciben a Gonzalo Higuaín en Miami: "Delantero y campeón de talla mundial"

Gonzalo Higuaín ya se encuentra en Estados Unidos. La MLS suma una nueva estrella a sus filas y es que el delantero argentino ya tendría todo preparado jugar por el Inter Miami, club que tiene como propietario a David Beckham.

A sus 32 años, el atacante dejó la Juventus de la Serie A para tener una experiencia en el continente americano. Este viernes 11 de setiembre, el gerente del club, Jorge Más, publicó una fotografía en el aeropuerto junto al ‘Pipita’, quien en las próximas horas estaría firmando contrato.

“Una cálida bienvenida a Gonzalo Higuaín, delantero y campeón de talla mundial", publicó Más en su cuenta oficial de Twitter acompañado de la foto junto al delantero.

A warm welcome to Gonzalo Higuain, a world class striker and champion.

⁦@G_Higuain⁩ pic.twitter.com/29wT86aA2J