Al-Hilal de André Carrillo anuncia 10 nuevos casos de COVID-19 en su plantel

El Al-Hilal, donde milita el peruano André Carrillo, confirmó este sábado 19 de setiembre que se detectaron 10 nuevos casos de la COVID-19 en su plantilla. Por lo que pide posponer su encuentro de este domingo por la Liga de Campeones de Asia ante el Shahr Khodro.

A través de su cuenta de Twitter, la institución de fútbol explicó que se reportaron nuevos casos de coronavirus y adjuntó el comunicado de la directiva del club. Mensaje en el cual explica qué jugadores y parte del cuerpo técnico son los afectados por la pandemia.

“La junta directiva del Al-Hilal ha pedido a la Confederación de Fútbol Aslan posponer el partido de mañana domingo contra el equipo iraní Shahr Khodro, dentro de los partidos de la fase de grupos de la Asian Champions League 2020”, explica el comunicado.

After confirming 10 new COVID-19 cases.. #AlHilal asks to postpone tomorrow’s match against “Shahr Khodro” pic.twitter.com/93Fr5UllAu