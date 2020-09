Manchester City venció 3-1 a Wolves en la fecha 2 de la Premier League

Manchester City debutó en la Premier League con una victoria contra Wolverhampton por 3-1, en duelo correspondiente a la segunda fecha. Los ciudadanos tienen pendiente disputar la primera fecha.

En un duelo donde el equipo fue parejo, incluso, tuvo el dominio casi total de la posesión de la pelota, consiguió irse al descanso con la ventaja de dos goles a favor gracias a las anotaciones de Kevin de Bruyne en los 20' de penal y Phil Foden en los 32'.

Raúl Jiménez en los 78' consiguió anotar el descuento y así ponerle más emoción al partido; sin embargo, en en la anogía del encuentro, apareció el brasileño Gabriel Jesús para poner su sello y finalizar 3-1.

SEGUNDO TIEMPO

Final del partido. Manchester City ganó 3-1 a Wolves

90+4' GOOOOOOOOOOL de Manchester City. Gabriel Jesús sentencia el marcador

81' Cambio en Manchester City. Pep Guardiola saca a Raheem Sterling y mete a Ferran Torres

78' GOOOOOOOOOOOL de Wolves. Raúl Jiménez anota el descuento

55' Manchester City gana cómodamente 2-0 a Wolves

Ya se juega el segundo tiempo.

PRIMER TIEMPO

35' Amarilla para Mendy (MC)

35' Amarilla para Gabriel Jesús (MC)

¡GOOL!

32' Sterling para que Foden anota el segundo ciudadano.

¡GOOOL!

18' De Bruyne no perdonó y anota desde el punto de penal.

8' Cambio: Vinagre entra por Marcal (W)

1' Ya se juega el partido entre Manchester City vs Wolverhampton.

Manchester City vs Wolverhampton chocan desde las 14:15 horas.

Manchester City: Ederson Moraes:K. Walker, B. Mendy, N. Aké, J. Stones, Fernandinho, K. De Bruyne, Rodri, P. Foden, R. Sterling, Gabriel Jesus

Entrenador: Pep Guardiola

Wolverhampton: Rui Patrício: Fernando Marçal, W. Boly, C. Coady, João Moutinho, R. Saïss, Rúben Neves, Daniel Podence, R. Jiménez, Adama Traoré, Pedro Neto

Entrenador: Nuno Espírito Santo

El elenco de Pep Guardiola, que no disputó la primera fecha por su participación en la Champions League, quiere dejar atrás la pasada campaña, donde solo consiguió la Copa Carabao, quiere empezar con pie derecho la competición británica y con ello incrementar su racha de triunfos en la Premier.

“Hay un gran ambiente. Nuestras expectativas son hacer un buen fútbol, lograr los resultados que este club merece y seguir con la misma línea de los últimos años”, declaró el estratega del conjunto “ciudadano”.

Por otra parte, el Wolverhampton buscará ante el City sumar su segunda victoria consecutiva en el torneo inglés y también dejar de lado la reciente eliminación que sufrió en la segunda ronda de la Copa Carabao a manos del Stoke City.

Los dirigidos por Nuno Espírito Santo saben lo que es vencer al cuadro de Manchester, ya que los últimos dos enfrentamientos que tuvieron por la Premier League culminaron en victorias para los “lobos”.

La última vez que el elenco celeste disputó un partido fue por los cuartos de final de la Champions League contra el Olympique de Lyon, duelo que terminó 3-1 para los "olímpicos". Los "citizens" han ganado los últimos cinco encuentros ligueros y ante los "lobos" en el Molineux Stadium intentarán alcanzar el sexto.

POSIBLES ALINEACIONES DEL MANCHESTER CITY - WOLVERHAMPTON EN VIVO EN DIRECTO POR LA PREMIER LEAGUE

XI Manchester City: Ederson; Walker, García, Ake, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Gabriel Jesús, Sterling.

XI Wolverhampton: Patricio; Boly, Coady, Saiss; Traore, Neves, Moutinho, Marcal; Podence, Jiménez, Neto.

HORARIOS DEL MANCHESTER CITY - WOLVERHAMPTON

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 2:15 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 3:15 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 1:15 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3:15 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 4:15 p.m.

CANALES PARA VER EL MANCHESTER CITY - WOLVERHAMPTON

Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

Brasil: ESPN Brasil

Chile: ESPN 2, ESPN Play

Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Ecuador: ESPN Play

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Perú: ESPN 2, ESPN Play

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL MANCHESTER CITY - WOLVERHAMPTON?

Si quieres seguir en Internet el Manchester City vs Wolverhampton, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.