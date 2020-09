Gareth Bale tras firmar por Tottenham: "Mourinho ha sido clave en mi regreso"

La novela entre Gareth Bale y Real Madrid ha terminado, al menos por ahora. Tottenham logró ponerse de acuerdo con la directiva española para finiquitar el préstamo del mediocampista galés para la presente temporada.

Era de conocimiento público que Bale no encajaba en los planes de Zinedine Zidane, por lo que su salida estaba más que cantada. Fue entonces que se abrió un importante abanicos de posibilidades y dentro de ellas se encontraban los 'Spurs'.

El futbolista de 30 años explicó que fue José Mourinho, entrenador de Tottenham, el "culpable" para que haya regresado al club que lo vio explotar durante seis temporadas (desde 2007 hasta 2012).

"Mourinho me ha hablado de algunas posiciones en las que le gustaría que jugara y estoy contento con eso", indicó Bale a BT Sport en sus primeras declaraciones como futbolista del elenco inglés.

"Él fue una gran razón para que volviera aquí, es un hombre familiar y un ganador. Es el complemento perfecto para el Tottenham y necesitamos ganar trofeos. Él sabe cómo hacerlo mejor que nadie", agregó.

Sobre su paso por Real Madrid, indicó que disfrutó haber vivido allí. "Me encantó vivir allí. Hay altibajos en todos los clubes. Los máximos han sido increíblemente altos y los mínimos han sido muy bajos. Disfruté logrando lo que logramos, pero es hora de pasar al siguiente capítulo de mi carrera. Quiero seguir ganando trofeos y quiero hacerlo con el Tottenham", detalló.

"Hablé con mi esposa y sentimos que era lo adecuado y el tiempo correcto. Necesito ponerme en forma completamente y no he entrenado desde el 'stage' en Gales. Es un buen momento para mí y no puedo esperar para empezar", concluyó.